Luffy en colère contre son ennemi

Il ne fait aucun doute que Luffy est un personnage au style cool et unique, son chapeau, t-shirt et cicatrices ils le rendent assez intéressant. De plus, le dessin de son visage ne se compare pas à celui des autres pirates. Cependant, il y a des fans qui se consacrent à montrer leurs talents en interprétant des versions alternatives des personnages qu’ils aiment le plus et les résultats sont très incroyables.

Par exemple, l’artiste Sebastian Ramos d’ArtStation a créé Luffy à partir de zéro dans un Modélisation 3D avec des fonctionnalités réalistes pour créer votre propre statue numérique. Dans l’image suivante, vous pouvez voir à quel point ce Luffy a été impressionnant.

Luffy réaliste – Fan Art x Sebastian Ramos

En effet, ce serait un excellent choix pour faire un jeu vidéo One Piece avec des touches réalistes sur les personnages. Sans aucun doute, ce serait une statue que de nombreux fans ajouteraient avec leurs autres personnages de la franchise. rappelez-vous que vous pouvez également voir à quoi ressembleraient les vieux Luffy, Sanji et Zoro.

Savoir plus: One Piece: voici comment serait Luffy s’il était un voisin d’Animal Crossing

Autres objets One Piece que vous aimerez