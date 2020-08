Cette semaine, dans Apple News, nous avons vu des détails sur ce qui semble être un rafraîchissement à venir de l’iPad Air. Le gros problème avec ce prochain iPad de milieu de gamme pourrait être la suppression du bouton d’accueil et l’introduction d’un bouton d’alimentation Touch ID.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, nous avons entendu parler de plus de drames Fortnite, d’appareils iPhone SE fabriqués en Inde, d’un Apple Store flottant fou et d’un prototype mystérieux pour un Mac Mini inédit avec une station d’accueil pour iPod intégrée.

Voir le tour d’horizon des actualités Apple ci-dessous pour toutes les dernières.

Les principales actualités Apple de la semaine dernière:

Fuites manuelles présumées de l’iPad Air: Une photo d’un prétendu manuel iPad Air a été diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine. Le manuel montre un iPad tout écran avec un bouton d’alimentation Touch ID. Ce serait un grand changement pour Apple car l’iPad n’aurait pas accès à Face ID, sur lequel Apple s’est principalement concentré ces dernières années. L’iPad dispose également d’un port USB-C au lieu de Lightning, mais ce n’est pas trop surprenant. Lorsqu’un iPhone est équipé de l’USB-C, nous serons surpris.Le drame Fortnite continue: Cette semaine, Epic Games a confirmé que la prochaine saison de Fortnite (qui a été lancée aujourd’hui) ne sera pas accessible via les produits Apple. De plus, le cross-play ne fonctionnera plus avec les appareils Apple, ce qui rendra beaucoup plus difficile pour les propriétaires d’iPhone de jouer à Fortnite. Cela ne fera que devenir plus compliqué!WordPress pour iOS obtient enfin le feu vert: Apple connaît actuellement des problèmes juridiques qui pourraient changer radicalement le fonctionnement de l’App Store. Cela n’a pas aidé le cas d’Apple lorsque l’on a appris que la société bloquait l’application iOS WordPress – qui est gratuite et n’a pas d’achats intégrés – de publier des mises à jour. La raison? Il voulait que l’application ait des achats intégrés afin qu’Apple puisse prendre sa réduction habituelle de 30%. Apple a annulé sa demande et a blâmé le problème sur un libellé dans l’application WordPress elle-même, mais il est clair que l’entreprise a un réel problème entre ses mains.Appareils iPhone SE vendus en Inde désormais fabriqués en Inde: Si vous achetez un iPhone SE (2020) en Inde, les chances sont bonnes maintenant que le téléphone que vous recevrez aura également été assemblé en Inde. Le dernier iPhone d’Apple est en cours d’assemblage par une société appelée Wiston à Bangalore. Si vous achetez un iPhone SE dans d’autres pays, cependant, il aura probablement été fabriqué en Chine.Un Mac Mini avec une station d’accueil pour iPod? C’est presque arrivé: L’utilisateur de Twitter @DongleBookPro a récemment publié quelques images prototypes intéressantes d’un Mac Mini inédit. Le PC compact aurait arboré un connecteur iPod à 30 broches intégré dans la partie supérieure, vous permettant de connecter et de déconnecter rapidement votre iPod. Le produit n’a cependant jamais été mis au jour.Apple perd des parts de marché des écouteurs sans fil: La gamme d’AirPods d’Apple est le leader du marché en ce qui concerne les véritables écouteurs sans fil. Malgré sa domination, Apple perd actuellement des parts de marché, selon Counterpoint Research (via Bloomberg). Comme on pouvait s’y attendre, les marques concurrentes chinoises réduisent lentement la part du gâteau d’Apple en proposant des variantes moins chères.Un Apple Store flottant fou se prépare à ouvrir: Vous avez bien lu: Apple a créé un Apple Store qui flotte. Le magasin sera connu sous le nom d’Apple Marina Bay Sands, sa troisième vitrine à Singapour. C’est une sphère géante qui flotte. Il faut le voir pour le croire!Il pourrait y avoir du contenu AR sur Apple TV Plus: Une nouvelle rumeur suggère qu’Apple travaille sur du contenu AR pour son service Apple TV Plus. La fonctionnalité afficherait des éléments d’une émission de télévision dans votre maison pendant que vous regardez cette émission. L’exemple donné était de pouvoir voir un rover lunaire dans votre salon tout en regardant la série For All Mankind. On ne sait pas encore si Apple le fait ou non, mais cela semble cool.

