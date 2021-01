La grande communauté d’utilisateurs d’Android à travers le monde signifie que de nombreuses personnes sont au courant des nouvelles qui arriveront avec les principales versions du système d’exploitation Google. Tout le monde le sait Android 12 Ce sera la nouvelle version majeure à sortir pour les appareils mobiles et Mountain Viewers y travaille depuis un certain temps.

Comme à d’autres occasions, avant que ce type de versions n’atteigne l’utilisateur final, certains développeurs analysent le code AOSP (Android Open Source Project) et sont capables de révéler certaines fonctions. A cette occasion, la communauté de développeurs XDA Developers a trouvé l’un des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs d’Android, il est donc confirmé qu’il arrivera avec le lancement officiel d’Android 12.

Cette nouvelle fonction a été baptisée du nom de Mode réseau restreint ou Mode réseau restreint Et comme son nom l’indique, il permet aux utilisateurs de bloquer l’accès Internet à certaines applications. De cette façon, s’il est activé à partir de la configuration du système, les utilisateurs pourront indiquer quelles applications de celles installées sur leurs appareils, ils souhaitent bloquer l’accès à Internet.

Android 12 comportera le mode réseau restreint

Sans aucun doute, une excellente fonction qui était l’une des plus attendues par de nombreux utilisateurs et qui arrivera enfin avec Android 12. Maintenant, il semble que la fonction aura quelques limitations, car il pourrait y avoir certaines applications sur lesquelles nous n’aurions pas la possibilité de définir ce verrou. Plus précisément, il s’agirait des applications installées par défaut par le système ou le fabricant lui-même.

Dans tous les cas, dans quelques semaines à peine, nous pourrons voir et tester tout ce que ce nouveau mode de réseau restreint nous permet d’effectuer, car Android 12 devrait commencer à être déployé. février prochain, à quel point de nombreux utilisateurs pourront commencer à mettre à jour leurs téléphones mobiles et tablettes.

De plus, Android 12 sera beaucoup plus facile à installer puisque tout indique que cela peut être fait via le Google Play Store lui-même. Google souhaite proposer cette option aux utilisateurs d’Android, car il pense que c’est le moyen le plus simple de le faire, encore plus facile que les mises à jour elles-mêmes via OTA. Rappelons que Google a lancé Project Mainline précisément pour offrir un moyen de mettre à jour les différentes versions d’Android de manière plus confortable. Par conséquent, Android 12 arriverait disponible via la boutique d’applications pour une mise à jour aussi simple que possible.