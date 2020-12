Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que l’anime ait commencé en Occident comme quelque chose pour une très petite niche, au cours des dernières décennies, il s’est développé à un point tel que l’offre est actuellement extrêmement variée et les moyens de le consommer se sont également diversifiés. L’un d’eux est Funimation, l’une des plates-formes de streaming d’anime les plus populaires, présente sur de nombreux appareils, tels que les consoles de jeux vidéo. Cependant, il n’était pas présent sur Nintendo Switch, mais la bonne nouvelle est qu’il arrivera plus tôt que vous ne le pensez.

Après avoir suggéré que le service de streaming d’anime atteindrait la console Nintendo, Funimation (via Nintendo Everything) vient de confirmer que l’application pour la première fois arrivera sur la console et que vous pourrez en profiter plus tôt que prévu, car elle sera disponible à partir de demain, le 15 décembre, vous pourrez ainsi retrouver le service sur les 3 principales plateformes de jeux vidéo, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Funimation est maintenant disponible au Mexique et a de nombreux animes avec doublage latin espagnol.

Funimation pour Nintendo Switch arrivera plus tard au Mexique

Si cela vous a surpris, attendez d’entendre toute l’actualité que cette nouvelle version implémentera pour la console Nintendo. L’application aura une nouvelle interface, de nouvelles fonctionnalités, telles que la section My Anime, un calendrier de sortie, et fournira également de nouvelles façons d’explorer.

Malheureusement, l’application Funimation n’aura pas de version mondiale, car elle sera initialement disponible aux États-Unis et au Canada. Si votre pays ne fait pas partie de cette sélection, ne vous inquiétez pas, car Funimation ajoutera plus à la liste à l’avenir et parmi les suivants se trouvent le Mexique, le Royaume-Uni et l’Irlande.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Vous ne le laisserez plus jamais tomber. Anime arrive pour la toute première fois sur Nintendo Switch via le nouveau look rafraîchissant de l’application Funimation. À venir demain! @NintendoAmerica Lisez sur: https://t.co/TetOe3OP18 pic.twitter.com/x5rC5b0Wm1 – Funimation (@FUNimation) 14 décembre 2020

Comment recevez-vous cette nouvelle? Vous attendiez-vous à pouvoir utiliser Funimation sur Nintendo Switch? Dites le nous dans les commentaires.

L’anime a connu une croissance significative ces dernières années, mais en 2020, la popularité a augmenté encore plus rapidement, selon les chiffres de Netflix et l’un des films les plus regardés était le nouveau Pokémon en CGI. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce service en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source