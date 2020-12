Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’une des séries SEGA qui récolte de très bons fruits est Yakuza. Cette franchise avait à l’origine une plus grande présence au Japon, mais avec le temps, elle a également gagné en popularité en Occident et les titres de la série autrefois exclusifs aux consoles PlayStation sont déjà présents sur d’autres plates-formes. Eh bien, compte tenu de ses performances, il n’est pas surprenant que SEGA continue avec cette IP. Cependant, il n’était pas question d’un nouveau développement jusqu’à récemment, lorsque SEGA a finalement confirmé qu’un nouvel opus était en cours.

SEGA et le développeur en charge de la franchise Yakuza, Ryu Ga Gotoku Studio a récemment organisé un stream pour célébrer les 15 ans de la franchise. Comme prévu, les sociétés responsables de cette IP publieraient plus de détails sur son avenir et n’ont pas déçu les fans, car lors de la diffusion, le créateur de la série, Toshihiro Nagoshi, a confirmé qu’une nouvelle tranche de la série est en développement.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Plusieurs jeux Yakuza arriveront enfin sur Xbox et PC l’année prochaine.

Malheureusement, compte tenu du développement prématuré, aucune bande-annonce ou bande-annonce n’a été présentée, nous devrons donc attendre de savoir si cette nouvelle itération aura le style classique ou si elle choisira d’implémenter la mécanique RPG qui caractérisait Yakuza: Comme à Dragon.

Selon les informations de DualShockers, il est très probable que le prochain jeu conservera le style RPG et le protagoniste Ichiban Kasuga si nous prenons en compte les indices de Nagoshi et d’autres responsables de la série, ou ils pourraient faire référence à un spin-off qui arriverait avant une nouvelle tranche principale.

Vous pouvez sentir comme les protagonistes de Yakuza grâce à quelques parfums

Comme nous l’avons mentionné, ce flux a également servi à célébrer la franchise, qui vient de fêter ses 15 ans sur le marché. L’une des façons les plus intéressantes dont SEGA commémorera cet événement est de lancer 2 parfums qui permettront aux fans de sentir comme les protagonistes Kazuma Kiryu et Ichiban Kasuga.

Comme le rapporte Siliconera, ces eaux de Cologne seront le produit d’une collaboration entre SEGA et Fits Corporation, une société de parfumerie experte. Chaque parfum coûtera 3300 JPY (environ 32 USD ou 639 USD) et un ensemble comprenant à la fois des parfums et un atomiseur sera également vendu en échange de 6000 JPY (environ 58 USD ou 1161 USD) et qui sera disponible dans le magasin. Don Quichotte du 28 décembre. Individuellement, les parfums peuvent être trouvés dans la boutique Yodobashi à partir de la même date.

Le parfum de Kazuma Kiryu aura un parfum qui évoque l’image empathique du personnage, qui sera réalisé avec un parfum avec une profondeur de musc. D’autre part, le parfum Ichiban Kasuga capturera votre personnalité décontractée à travers des parfums frais et sucrés de mûres et d’herbes.

Parfums officiels de la série Yakuza

Comment recevez-vous cette nouvelle? Êtes-vous enthousiasmé par le nouveau titre IP de SEGA? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de la série Yakuza, nous vous dirons que la proposition Yakuza: Like a Dragon a commencé comme une blague du poisson d’avril qui a fini par se réaliser. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette série en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2