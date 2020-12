Le jeu 343 Industries, qui devait accompagner la Xbox Series X | Oui, il n’a pas encore de date officielle.

Xbox Series X | S est à vendre, mais Halo Infinite, le titre qui devait accompagner son lancement, ne l’est pas. En fait, nous ne savons même pas quand nous pourrons le trouver dans les magasins. Et avec 343 Industries admettre publiquement qu’il doit améliorer sa communication avec les fans – une tâche qu’il accomplit en fait semaine après semaine sur les forums Waypoint – ne cesse d’apparaître rumeurs et dénégations. En règle générale, chez 3DJuegos nous ne partageons pas d’informations auxquelles nous ne faisons pas confiance, mais que se passe-t-il si elles proviennent d’une personne impliquée dans le développement du jeu?

C’est juste ce qui s’est passé cette fois: Bruce Thomas, l’acteur qui donne vie au Master chef dans cet épisode à travers des sessions de capture de mouvement, il assure dans une interview avec la chaîne Dan Allen Gaming que le jeu “est prêt à être lancé le printemps suivantMalheureusement, il ne semble pas y avoir d’autres commentaires ou indices à ce sujet dans la vidéo, donc le détail reste en suspens pour le moment. Et nous avons plusieurs raisons de penser que cela pourrait être simple caleçon et rien de plus.

Par exemple, le fait que dans cette catégorie de productions tout ce qui concerne date de sortie est gardé secret même dans le studio lui-même, et un acteur ne fait certainement pas partie du personnel impliqué dans ce genre de choses. D’un autre côté, il est tout à fait possible que ces informations aient été données en interne, mais uniquement à titre indicatif, ou qu’elles soient obsolètes, ou que ce soit quelque chose dont on discute en ce moment, ou bien sûr, il peut s’agir d’une erreur humaine telle que tout autre.

Nous vous recommandons de prendre ces informations avec prudence, au moins jusqu’à ce que 343 Industries publie une sorte de commentaire à ce sujet. La question est, quand aurons-nous Nouveautes? Nous savons que cela arrivera cet hiver, mais pas exactement au gala des Game Awards 2020. Et pour le meilleur ou pour le pire, le retard du jeu plaît à Phil Spencer: les magasins n’ont pas assez de nouvelles consoles après tout, cela aurait donc été une version un peu plus gênante si elle était déjà sortie.

En savoir plus: Halo Infinite et Microsoft.

