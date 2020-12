Avant d’acheter une maison d’occasion, il est essentiel que vous examiniez les papiers de la maison.

Un processus d’acquisition immobilière prend fin jusqu’à ce que l’acte public soit fait.

Si vous venez d’acheter votre maison, il est important que vous commenciez les procédures d’acte.

Acquérir votre maison est la chose la plus importante après l’avoir achetée, car c’est le seul moyen de sécuriser légalement vos biens.

Il n’y a aucun autre document qui vous garantit en tant que propriétaire de votre maison, alors ne laissez pas ce processus pour plus tard.

Idéalement, avant d’acheter, assurez-vous que tous les papiers de la propriété sont en ordre.

L’idéal est de demander les données cadastrales de la maison que vous souhaitez acheter et de vous rendre avec elles au registre de la propriété publique pour faire une requête sur le statut.

Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez savoir si celui qui vous vend est le propriétaire, si la maison est en partenariat conjugal, si elle est reprise ou libre d’hypothèque.

Dans le Le Code civil fédéral est établi que pour conclure avec succès le processus d’acquisition immobilière, il est nécessaire de faire un acte public devant un notaire.

Eh bien, c’est le seul document qui garantit que la maison ou l’appartement est le vôtre et il sera nécessaire si à tout moment vous souhaitez vendre ou hériter de votre propriété.

Accord direct

Vous devez vérifier que la propriété est dans des conditions adéquates pour être vendue et si oui, vous pouvez procéder à l’achat, puis aller chez un notaire et commencer le processus d’acte.

À ce stade, il est important que vous demandiez au propriétaire précédent une copie du titre de propriété, le certificat de liberté de charge, la preuve de non-dette pour les services et l’administration, le cas échéant.

Crédit hypothécaire

Dans ce type de vente, le notaire vous demandera le titre de propriété, une identification du propriétaire, l’attestation de liberté de charge et les preuves d’absence de dette pour services ou entretien.

De plus, vous serez soumis à une vérification de votre solvabilité et de votre bureau de crédit, et l’évaluation commerciale du bien sera effectuée.

Une fois que vous vous êtes conformé à tous ces aspects, vous pouvez passer aux procédures d’acte.

Dans ce type d’achat, le notaire enquêtera sur la propriété pour vérifier qu’elle peut être légalement vendue et si c’est le cas, le processus commencera, ce qui génère d’autres dépenses.

Les taxes. Dans ce processus, deux types d’impôts sont générés, l’Impôt sur le Revenu (ISR) qui est pour le vendeur, et la Taxe d’Acquisition qui est pour l’acheteur, et le notaire est chargé d’effectuer le paiement de vos impôts aux dépendances. correspondant.

Frais de notaire et frais. Cela comprend les frais de procédure et les honoraires du notaire et doit être payé au moment de la signature du contrat de vente et avoir une valeur comprise entre 6 et 10% de la valeur du bien.

Une fois les actes signés, le paiement effectué et les clés remises, le notaire vous remettra une copie de l’acte et du contrat de vente, ainsi que le numéro de l’acte avec lequel vous pourrez vérifier l’état de votre propriété . Ensuite, la propriété sera inscrite à votre nom au registre de la propriété publique.

Si vous recherchez un bien à acheter et commencez à bâtir votre patrimoine, en RE / MAX vous trouverez celui qui correspond à votre budget et à vos besoins.

Nos agents sont des experts de l’immobilier et vous accompagneront tout au long du processus.