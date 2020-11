Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Grâce au parrainage continu de Samsung, Expogame commence sa dernière ligne droite dans sa sixième semaine et les activités seront pleines d’émotions et de plaisir. La deuxième saison de tournois commence, ainsi que de nouveaux fan art, beaucoup de Late et un autre incontournable Expogame Prime.

Aujourd’hui, il y aura un nouveau Fan art Live sponsorisé par Wacom, The Boost et Santo Tomás. Dans le cas, l’illustrateur de bande dessinée, Amancay Hualpen, sera l’invité et avec lui le thème de cette semaine sera présenté. La transmission se fera via Instagram Live à partir du compte officiel Expogame à 20 heures.

Le cosplay sera le protagoniste de mardi avec le retour du Crunchyroll Cosplay Expogame Contest, où les participants présenteront leurs meilleurs costumes et costumes, pour gagner le vote du jury et du peuple. Les votes peuvent être exprimés sur le site officiel de l’événement, www.expogamechile.cl. Crunchyroll aura également l’un des trois tardifs cette semaine ce jour avec Lady Karin, à 20h00. Les deux autres, avec Logitech G et Telsur, seront respectivement mercredi et jeudi à 21h00.

Samedi, Expogame Prime accueillera un invité de luxe. L’espace présenté par Samsung, où ils ont été présentés Charles Martinet, Humberto Vélez et Claudia Motta entre autres, il mettra en vedette l’emblématique youtuber Le Bananerou. La diffusion aura lieu à 20h00, sur la chaîne Twitch Hype Producciones.

TOURNOIS EN ABONDANCE

La dernière ligne droite d’Expogame signifie également une nouvelle saison de tournois. Fini la proéminence de Counter Strike: Global Offensive, Fortnite et League of Legends et les tournois Call of Duty Warzone, Rocket League, Valorant et Fifa 21 arrivent (tous deux au format 1 contre 1 et 11 contre 11). Les transmissions de ces titres commencent aujourd’hui avec Call of Duty Warzone, à partir de 19h00, après la revue dans Expogame Replay des meilleures images de la fin de la première saison.

Toutes les informations relatives à l’événement sont disponibles sur le site Internet www.expogamechile.cl ainsi que sur Instagram (@expogamechile).

