Après une longue attente, il semble que Google veuille enfin animer Android Auto avec toutes ces actualités (très attendues).

Écrit par Damián García sur Android Auto

Ce n’est pas que Android Auto est le produit le plus pris en charge par Google en termes d’actualités, de fonctionnalités et de rapidité de développement, mais au moins il semble que Le bureau étendu d’Android pour les voitures prend forme avec un bon nombre d’applications compatibles et aujourd’hui presque tous les constructeurs automobiles l’intègrent dans leurs nouveaux modèles.

Dans tous les cas, en l’absence d’un Google I / O 2020 dans lequel ils nous montrent les nouveautés à mettre en œuvre dans ces mois, la vérité est que de Mountain View, ils ont publié des coups de pinceau de ce qui allait arriver sur Android Autocomme la personnalisation du bureau et la facilité de déploiement sans fil avec Android 11 sur la plupart des smartphones mis à jour.

Nous avons dû attendre plusieurs mois, mais grâce à Reddit nous savons que Android Auto 6.0 est très proche et intègre efficacement de nombreuses demandes historiques des utilisateurs, telles que nouveaux fonds d’écran et nouvelle fonctionnalité MultiDisplay ce qui pourrait prolonger l’utilité du smartphone une fois connecté au véhicule. Voulez-vous connaître toutes les nouvelles? Alors suivez-nous ci-dessous …

Android Auto 6.0, toutes les actualités qui arriveront bientôt

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous commençons par la «clause de non-responsabilité» habituelle de toutes ces informations diffusées sur Internet, et que certainement ils ne proviennent pas de sources officielles ou de Google lui-même, qui ne publie toujours pas d’engagement concernant la nouvelle version de un Android Auto qui semble presque abandonné Pendant des mois.

Quoi qu’il en soit, nous avons des captures d’écran et la certitude que cette information est fiable, vous pouvez donc vous attendre à ce que, comme l’utilisateur qui a divulgué les détails nous l’a dit, la version 6.0 d’Android Auto est une amélioration par rapport à la version 4.8 actuelle, mais avec la plupart de ses nouveautés sous le capot, en gardant la fonctionnalité telle que nous la connaissons Actuellement.

En fait, il est confirmé que la principale nouveauté en termes d’interface et d’options sera l’inclusion des papiers peints demandés, bien que nous ne pourrons pas personnaliser Android Auto à votre goût, mais choisissez simplement l’une des options proposées par Google par défaut dans le système. En parlant de personnalisation, soulignons également que nous pouvons ajouter des raccourcis vers l’Assistant Google exactement comme cela avait été dit.

Il est également confirmé en examinant le code que Google travaille sur le prise en charge native dans Android Auto pour les appels VoIP via Google Duo, Meet et WhatsApp, qui devraient être les premières plates-formes à prendre en charge cette fonctionnalité importante. Cela permettrait au système de nous lire un WhatsApp qui est arrivé, et que nous pouvons répondre en appelant directement sans quitter l’application de messagerie et sans toucher notre smartphone.

Enfin, il y a une autre nouvelle très intéressante et dont nous n’avions toujours pas connaissance, à savoir qu’à Mountain View ils travaillent sur une option appelée MultiDisplay et qui permettrait d’utiliser le bureau étendu avec l’écran du véhicule et l’écran du smartphone travaillant ensemble, et montrant par exemple commandes vocales sur le smartphone et la carte dans la voiture, ou gardez les commandes multimédias sur un écran tout en affichant le bureau ou en naviguant sur l’autre.

Ce dernier est la nouveauté qui a le plus retenu mon attention, et maintenant que la DGT a précisé que le smartphone devait être transporté dans un support homologué pour ne pas être soumis à des amendes, qui peuvent être utilisées les deux écrans avec un bureau simple et familier offrirait beaucoup plus de fonctionnalités avec moins de distractions.

De toute façon implémenter quelque chose comme ce MultiDisplay est très complexe, en particulier en raison de la variété des options parmi les systèmes multimédias des principales marques de voitures, il faut donc être prudent et attendez que Google nous montre les actualités officielles d’Android Auto 6.0… Au moins maintenant on sait que c’est plus proche!

