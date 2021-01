L’OPPO A93 dans sa version 5G a été divulgué presque complètement. Début octobre, OPPO présentait l’OPPO A93 dans sa version 4G, un milieu de gamme avec l’Helio P95 et des configurations mémoire assez généreuses.

Avec le modèle 2021, l’entreprise pariera sur la même gamme, laissant MediaTek de côté pour parier sur Qualcomm. Là encore, nous aurons un processeur pas trop puissant, mais des configurations de mémoire interne dignes d’un mobile coûteux.

Ce sera le nouvel OPPO A93 5G, selon les fuites

Grâce à MySmartPrice, ils ont fui les spécifications techniques et les caractéristiques de l’OPPO A93 5G. La caractéristique la plus frappante est qu’elle proviendrait de la main du Qualcomm Snapdragon 480, le processeur d’entrée avec 5G de Qualcomm. Ce processeur vient concurrencer le Dimensity 700 de MediaTek et est une plate-forme de 8 nanomètres qui prend en charge la connectivité 5G NSA et SA.

Le processeur n’est pas très puissant, mais les mémoires de cet OPPO A93 5G atteindront 8 + 256 Go, presque rien

Ce processeur s’accompagne d’une bonne configuration de mémoire, avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de mémoire interne. Pour alimenter cet ensemble, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide, bien que sa puissance soit inconnue.

Selon la fuite, le panneau sera de 6,5 pouces avec une résolution Full HD + et avec un petit trou dans l’écran. Il devrait s’agir d’un panneau IPS et aucune mention n’est faite d’un taux de rafraîchissement élevé. Les caméras visent à être une configuration 48 + 2 + 2 (capteurs secondaires) et une configuration frontale de 8 mégapixels. Les mesures du terminal sont également détaillées: 162,9 × 74,7 × 8,4 millimètres et 188 grammes de poids.

