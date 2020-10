Surfer sur Internet à l’aide d’un navigateur est l’une des choses que nous faisons tous les jours sur mobile. Et aussi l’un des plus coûteux en termes de dépenses de batterie et de données mobiles si vous êtes avec le plan de votre opérateur et que vous n’êtes pas connecté au Wi-Fi. Mais il existe des astuces, des moyens et des moyens d’accomplir des choses comme réduire la quantité de données mobiles utilisées / dépensées pour la navigation. Comme celui-ci de Google inclus dans votre Chrome: Mode de base.

Mode de base de Google Chrome

Lorsque vous utilisez le mode de base, une partie du trafic Web peut passer par les serveurs de Google avant d’être téléchargée sur votre appareil. Si la page est lente à se charger, les serveurs de Google la simplifieront afin que moins de données soient téléchargées sur votre appareil. Dans la plupart des cas, les pages auront la même apparence et fonctionneront de la même manière, mais gardez à l’esprit que:

– Mode simple cela ne fonctionnera pas si vous naviguez en mode privé.

– C’est possible que certains sites Web ne peuvent pas trouver votre position.

– C’est possible que vous ne pouvez pas utiliser les pages Web d’un réseau local, comme le site Web interne d’une entreprise.

– Vous pouvez avoir des problèmes avec les services de données premium proposés par votre opérateur mobile et vous ne pourrez peut-être pas vous connecter à son site Web.

– Lors de l’accès à une page sécurisée utilisant HTTPS, Chrome envoie l’URL à Google afin qu’elle se charge plus rapidement. Seule l’URL est envoyée et Chrome ne partage pas vos cookies ou vos données personnelles avec Google.

Comment activer le mode de base

Inclus dans l’application Google Chrome et actuellement exclusif aux mobiles Android – le mode de base ne fonctionne pas sur Chrome sur PC ou iOS «en raison de restrictions de plate-forme» – voici comment il est activé:

Ouvrez l’application Chrome sur votre mobile ou votre tablette En haut à droite, appuyez sur le Plus d’icône (les trois points verticalement), et entre Réglage.

Sous ‘Paramètres avancés’, toucher ‘Mode simple ‘.

Activez le mode simple.

Si vous êtes sur une page simplifiée, vous pouvez revenir à l’original sans modifier les paramètres. Pour voir la page d’origine, en haut, appuyez sur De base> Charger la page d’origine.

Vérifiez la quantité de données que vous avez sauvegardées

Ouvrez l’application Chrome sur votre mobile ou votre tablette En haut à droite, appuyez sur le Plus d’icône (les trois points verticalement), et entre Réglage.

Toucher ‘Mode simple ‘.

En bas, vous verrez une liste des sites Web qu’avez-vous visité et la quantité de données que vous avez sauvegardées.