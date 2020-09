À l’époque, nous avons analysé en profondeur Google Classroom, en passant en revue un peu quelles sont les principales fonctions et avantages de la plateforme pédagogique du géant nord-américain. Maintenant, considérant que de plus en plus de gens profitent de ses caractéristiques, nous pensons que c’est peut-être le bon moment pour offrir également conseils de sécurité de base pour salle de cours pour vous protéger.

En fait, il faut garder à l’esprit que, dans les semaines à venir, des millions d’élèves retourneront dans les salles de classe de l’hémisphère nord, Espagne incluse. Dans ce contexte, aux États-Unis seulement, plus de la moitié des districts scolaires prévoient un certain niveau d’apprentissage hybride. Et ce nombre pourrait augmenter dans les régions où les épidémies de coronavirus sont encore plus fortes. Compte tenu de tous ces problèmes, il faut s’attendre à ce que Google Classroom devienne un outil essentiel. Et celui qui sera ciblé par les pirates.

Conseils de sécurité pour une utilisation correcte de Classroom

Accès en classe

Contrôler qui peut accéder à vos salles de classe Google est une première étape importante pour protéger toutes les personnes impliquées. La gestion des accès est une couche fondamentale de la cybersécurité dans pratiquement tous les environnements dont nous parlons. Par conséquent, et bien que vous puissiez activer ou désactiver l’accès quand vous le souhaitez, nous vous conseillons de n’autoriser que les personnes appartenant à votre domaine à accéder à votre plateforme Classroom.

Il est vrai que, de temps en temps, il peut être judicieux d’activer également l’accès à Classroom pour ceux qui ne font pas partie de votre domaine. Mais vous devez l’activer et le désactiver à nouveau lorsque vous avez terminé cette session. Seuls ceux en qui vous avez confiance devraient être inclus dans ce type de liste blanche.

Vérification des enseignants et de leurs autorisations

Lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois à Google Classroom, il voit un message lui demandant de s’identifier en tant qu’enseignant ou élève. Automatiquement, l’utilisateur identifié en tant qu’enseignant pourra afficher les paramètres qui vont au-delà de ce qu’un élève devrait voir. Cela peut poser des problèmes.

Et si certaines écoles permettent à des groupes d’utilisateurs composés uniquement d’étudiants de créer leurs propres salles de classe Google, ce n’est pas une pratique très courante. Par conséquent, vous devez vous assurer que les seuls qui ont accès à l’espace enseignant sont en fait les enseignants. Et qu’il n’y a pas d’étudiants infiltrés.

Dans le même temps, vous remarquerez qu’il existe une section d’enseignants vérifiés, dont vous devriez également profiter pour, encore une fois, empêcher ces infiltrations de se produire. Chaque fois que vous avez des doutes, faites appel à l’assistance Google.

Éliminer les salles de classe abandonnées

Un autre des conseils de sécurité de base pour Google Classroom que vous ne devez pas perdre de vue est celui qui est souvent oublié. Cela a à voir avec les salles de classe qui ont été utilisées les années précédentes et qui ont été, pour ainsi dire, abandonnées. Cela se produit généralement lorsque les enseignants qui ont créé ces salles de classe les ont abandonnées ou, directement, les ont quittées. Par conséquent, cela ouvre la possibilité qu’ils soient à nouveau utilisés par d’autres enseignants à l’avenir. Si la décision est de ne pas les utiliser, il vaut mieux s’en débarrasser.

En outre, vous devez noter que si un enseignant a abandonné cette classe, il doit transférer la propriété de sa salle de classe avant de supprimer son compte. Sinon, les salles de classe d’un enseignant seront automatiquement supprimées lors de la suppression de son compte. Il faut donc être attentif à ces transferts de classe pour éviter les erreurs.

Configurer Google Meet

Avec ceci de la pandémie de coronavirus, Google a publié Meet, le rendant gratuit pour tous les utilisateurs. Cependant, il existe une certaine méfiance quant à la synchronisation entre les deux services. En fait, il n’y a rien à craindre si on fait attention. En fait, la société propose des informations sur la configuration de Meet pour l’apprentissage à distance. Des conseils d’enseignement hybride pour les enseignants et les étudiants sont également inclus.

Dans tous les cas, Covid-19 accélère rapidement l’émergence de l’éducation de demain. Dans de telles circonstances, Classroom et Google apparaissent comme deux acteurs fondamentaux qui offrent une expérience exceptionnelle si l’on sait tirer parti de leurs outils. Et une partie de l’utilisation se fait, bien sûr, pour savoir se déplacer dans un environnement sûr. Avec ces astuces simples, vous serez plus près de l’atteindre.

