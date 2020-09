Simulateur de vol 2020 est le dernier opus de l’une des plus importantes sagas de simulation de tous les temps. En tant que successeur de Flight Simulation X, il arrive plusieurs années après cette proposition, profitant de nombreux développements technologiques apparus pendant cette période. Cela a généré que des millions de personnes dans le monde donnent à la franchise une première opportunité. Et, bien sûr, il y a des choses que vous devez savoir.

Pour cette raison, dans les lignes suivantes, nous voulons vous apprendre certaines des questions de base que chaque joueur de Flight Simulator devrait prendre en considération. De cette façon, vous pouvez explorer chaque centimètre carré de la Terre depuis le ciel. Et faites-le de la manière la plus rapide et la plus simple, en voyageant à loisir ou en remplissant différents objectifs.

Essentiels de Flight Simulator

Terminez la formation

Comme prévu, le dernier opus de Flight Simulator 2020 est un simulateur de vol hyper réaliste. On pourrait même dire que c’est le simulateur de vol le plus réaliste de l’histoire. Pour la même raison, vous devez passer par une période de formation initiale qui vous permet de maîtriser l’avion avant le premier décollage.

On pourrait dire, en d’autres termes, que tout ce que vous devez savoir pour décoller, rester dans les airs et atterrir en toute sécurité est expliqué en détail dans la section «Formation au pilotage». Vous verrez qu’il y a différents exercices que vous devez effectuer avant de vous qualifier de professionnel. Ces exercices couvrent les concepts définitifs pour se déplacer comme un pilote professionnel et vous fourniront des astuces qui pourraient ne pas être si évidentes lorsque vous volez.

En outre, c’est un processus qui vous prendra un peu plus d’une demi-heure, donc cela en vaut la peine.

Le choix de l’avion

La sélection des avions est un autre aspect que nous ne pouvons pas négliger. Il est vrai que pendant les séances d’entraînement, vous utiliserez exclusivement le Cessna 152. En fait, sa plage de vitesse n’est pas du tout mauvaise pour se déplacer dans des zones de courte distance. Mais si vous souhaitez parcourir de plus longues distances, vous aurez besoin d’un avion plus rapide.

Ce que vous devez savoir à ce stade, c’est qu’il existe plusieurs types d’avions, chacun avec ses avantages:

Avions à hélices: ici, nous pouvons citer le Cessna 152. Ce sont des avions idéaux pour les vols bas, qui ne nécessitent pas d’atteindre les limites de vitesse. Si vous voulez faire du tourisme au-dessus des grandes villes, trouver votre maison ou le club où vous vous entraînez depuis le ciel, il existe peu de meilleures alternatives.Turbopropulseurs: les turbopropulseurs ou les turbopropulseurs sont similaires ils atteignent également une altitude plus élevée. Lorsque vous maîtrisez parfaitement les avions à hélices, vous êtes prêt à passer à cette nouvelle gamme d’avions.Jets – Les jets sont l’avion parfait pour les vols commerciaux long-courriers. Bien sûr, il ne faudra pas longtemps pour voir que sa manipulation n’a pas grand-chose à voir avec celle des petits avions. Parmi ceux-ci, nous trouvons quelques modèles avec des réserves de carburant suffisantes pour les vols intercontinentaux.

Allez n’importe où sur la planète

Sans aucun doute, l’une des clés de l’énorme succès de Microsoft Flight Simulator est la possibilité de voler n’importe où dans le monde. Bien que chaque utilisateur ait des points d’intérêt spécifiques de sa propre vie, certains sont marqués dans le jeu. Il s’agit de merveilles naturelles et d’autres sites célèbres, qu’il suffit de rechercher sur la carte pour naviguer jusqu’à leur emplacement et être surpris.

Sans aller plus loin, si vous souhaitez vous rendre dans un espace réputé, il vous suffit de taper son nom dans la case de recherche du mode vol libre. Lorsque vous l’avez trouvée, la carte zoomera et vous pourrez la marquer comme destination, en suivant les indications que le jeu vous donne pour vous y rendre. Aucun destin ne vous résistera!

Profitez de la pause active

La fonction de pause active est l’une des plus intéressantes de ce titre. Le problème est que, comme il n’est associé à aucune clé, nous pouvons avoir des difficultés à l’activer. La chose intéressante à propos de l’affaire est qu’avec Active Pause, comme on l’appelle également, vous pouvez vous désengager de l’avion pendant un moment et tout vérifier autour de vous.

Pour profiter de cette fonctionnalité, nous vous recommandons de l’associer à l’une des touches du clavier. Par exemple, vous pouvez l’associer à la touche Ctrl, qui n’est pas beaucoup utilisée pendant les jeux, et vous ne l’activerez que lorsque vous le souhaitez.

Paramètres simples mais divertissants

Les options Air Traffic Control ou ATC, pour son acronyme en anglais, nous permettent de personnaliser un peu l’expérience de jeu. En modifiant ces paramètres, vous ne remarquerez pas trop de changements dans le contrôle de l’avion mais, par exemple, vous pourrez vous amuser comme jamais auparavant avec les messages radio qui arrivent pendant le vol.

Une autre alternative est de modifier le numéro de queue qui apparaît à l’arrière de votre avion. Vous pouvez ajouter des lettres ou des chiffres. Cela ne change pas trop non plus, mais cela ne ferait pas de mal de capturer l’avion avec votre nom.

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses options initiales pour profiter de Flight Simulator 2020. Le plus pertinent est que vous devez consacrer des heures de jeu pour profiter de ce simulateur de vol spectaculaire, l’un des meilleurs du genre.

Partage-le avec tes amis!