Quel CMS est le plus utilisé pour créer des sites Web aujourd’hui? Vous avez sûrement déjà une idée claire de ce que c’est et c’est précisément pourquoi nous voulons vous donner conseils pour protéger votre WordPress.

Nous ne pouvons pas nier que WordPress est le gestionnaire de contenu le plus utilisé sur Internet, car la plupart des sites sur lesquels nous naviguons sont développés à l’aide de ce CMS et il n’est pas étonnant que la liberté qu’il nous donne de faire essentiellement ce que nous imaginons est impressionnante.

Cependant, si nous ne faisons pas attention, subir une attaque ou perdre nos données est tout à fait possible, surtout à cette époque où la cybercriminalité a considérablement augmenté. C’est pourquoi il est essentiel que vous suiviez ces conseils pour assurer la sécurité de WordPress.

Choisissez correctement un hébergement

L’hébergement est essentiel et c’est la première chose pour commencer. Il vaut infiniment mieux payer un peu plus dans une entreprise sérieuse, professionnelle et de qualité que d’économiser quelques dollars par mois.

Imaginez une seconde que vous perdiez un emploi pendant un an ou deux sur votre blog. Comment vous sentiriez-vous? Entreprise professionnelle et sérieuse, vous avez sûrement des sauvegardes quotidiennes de votre site. Donc, dès que quelque chose se produit, nous devons simplement exécuter ces sauvegardes (l’entreprise peut le faire aussi) et c’est tout.

Mais un autre élément essentiel est le support. Une entreprise qui vous répond en 24 heures ou plus n’est vraiment pas très bonne. Le soutien doit être immédiat, le plus rapidement possible. À leur tour, il existe des sociétés d’hébergement qui proposent des analyses quotidiennes de logiciels malveillants sur les sites de leurs clients.

Utilisez la dernière version de PHP

PHP est l’épine dorsale de notre site WordPress et cela signifie qu’il est considérablement important. Il est essentiel que notre serveur dispose de la dernière version disponible pour améliorer sa sécurité et ses fonctionnalités.

Toutes les versions de PHP sont prises en charge pendant environ deux ans à compter de leur sortie. Pendant cette période, il y a des mises à jour de sécurité constantes. Cependant, actuellement, toute personne utilisant PHP 7.1 ou inférieur sur son serveur n’est plus prise en charge par la sécurité. Ce qui signifie que vos sites sont en danger.

Utilisez l’authentification à deux facteurs

Authentification à deux facteurs ou en deux étapes (2FA) sur la page de connexion WordPress serait un excellent ajout pour améliorer considérablement la sécurité.

De cette manière, l’utilisateur peut ajouter le mot de passe suivi d’une question secrète, d’un code privé, d’un jeu de caractères, à l’aide de l’application Google Authenticator ou en envoyant un code sur le téléphone de l’utilisateur. Ces deux derniers sont les meilleures options.

Plugins et modules complémentaires de sécurité

Pour améliorer le sécurité de notre WordPress Nous avons une large gamme de plugins qui peuvent nous aider dans différents aspects liés à la sécurité de notre site.

Utilisez SSL dans notre avec WordPress

Actuellement, il est essentiel non seulement d’améliorer la sécurité de notre site et le traitement des informations. Sinon précisément pour cette raison, Google améliore le positionnement des sites avec SSL activé.

Par chance, obtenir un certificat SSL pour notre site Web est trop facile. De nombreux hébergements professionnels les intègrent gratuitement dans leurs plans et vous aident même à l’installation. En ce sens, nous revenons au premier point. Il est très important de louer un hébergement de qualité.

