La terrasse est devenue un espace dont tout le monde veut profiter, surtout en été lorsque les après-midi s’allongent et que l’on passe plus de temps entre amis ou en famille.

Étant un lieu de rencontre et de divertissement, tout comme le reste des coins d’une maison, il a besoin de plusieurs éléments pour réaliser l’environnement souhaité. Paula Undurraga, architecte d’intérieur de bureau hors pair Intérieurs Preece Undurraga et membre de l’Association chilienne des décorateurs (AdD), il a son avis sur cette tendance et partage ses conseils pour réaliser une décoration adéquate.

«Aujourd’hui, il est essentiel de comprendre la terrasse comme une extension de notre salon en termes de matières et de couleurs, générant ainsi une sensation d’espace et de continuité de l’intérieur vers l’extérieur, un espace à apprécier tout au long de l’année», explique Undurraga. En même temps, il souligne qu’en le comprenant comme notre deuxième salon “une part de couleur, incorporant des textures et des matériaux différents dans la conception du mobilier, ils réalisent des terrasses douillettes qui vous invitent à rester”.

Et enfin, il conseille ceux qui souhaitent renouveler leur terrasse cette saison et explique: «Je pense que le meilleur conseil est de s’inquiéter de choisir la même gamme de couleurs, à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison, en privilégiant les couleurs claires et les matières naturelles qui pour vivre des moments de grand plaisir et de détente ».

Terrasse contemporaine

Mais comme c’est un lieu de rencontre et qu’il est destiné à la détente et au divertissement, par exemple, célébrer un anniversaire, profiter d’un barbecue, d’un match de football ou même d’un film, non seulement vous avez besoin de plantes et de fauteuils confortables et confortables, mais il y a aussi d’autres éléments qui peuvent servir à réaliser une bonne expérience.

En ce sens, le remarquable architecte d’intérieur commente que les détails peuvent faire la différence et peuvent être incorporés, de la musique, de l’eau et un bon éclairage. Et il souligne qu’une bonne alternative est d’installer un la télé pour mettre en valeur le lieu.

«C’est là que nous bénéficions de plus de sécurité avec la famille et les amis et quelle meilleure façon d’en profiter que d’installer une télévision sur la terrasse. Cela me fascine quand la technologie est au service du design et de la décoration », assure-t-il.

Récemment, et compte tenu de la tendance à profiter davantage de ces espaces, Samsung a lancé un téléviseur conçu précisément pour être installé à l’extérieur. Il s’agit de La terrasse un téléviseur certifié IP55, ce qui signifie qu’il résiste à la poussière, à la chaleur et à l’eau. En plus d’une grande qualité d’image car il dispose de la technologie Point quantique QLED, qui offre des images avec un grand niveau de réalisme, des couleurs vives et nettes comme dans la nature, quel que soit le niveau de luminosité.

Où le trouver? La terrasse Il est disponible sur Samsung.com et chez les principaux détaillants du pays en trois formats: le 55 ”au prix de référence de 2 599 990 $, tandis que le 65” a une valeur estimée à 3 199 000 $. Enfin, pour les grandes salles, le La terrasse de 75 ” vous pouvez le trouver à 3 990 000 $.

