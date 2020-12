2020 a-t-elle été une année difficile pour votre entreprise en raison de la pandémie? Si tel est le cas, il est essentiel de se préparer pour l’année qui s’apprête à commencer, car même s’il est encore temps de mettre ce problème derrière, il y aura des opportunités à saisir. Dans cet article, nous vous expliquerons comment développer votre entreprise et revenir avec de meilleurs résultats au cours des 12 prochains mois.

Selon les données de la firme Patriot Software, référencée par Business2Community, ce sont les actions qui peuvent être développées afin de bâtir une entreprise et de revenir en 2021:

Créez une liste de choses que vous pouvez faire

Comme point de départ pour toute entreprise, tous font une liste de choses qui peuvent être faites, en d’autres termes, cela peut être compris comme une liste d’objectifs réalistes et réalisables pour l’année 2021.

Si vous voulez réussir l’année qui va commencer, vous devez commencer quelque part. Et ce côté écrit ce que vous voulez réaliser.

Vous voudrez peut-être approfondir votre relation avec les clients ou peut-être augmenter votre trésorerie. Il est également possible que vous souhaitiez étendre vos stratégies marketing. Quoi qu’il en soit, cela doit être écrit comme des possibilités. Tous les objectifs d’une manière ou d’une autre peuvent aider les entreprises à croître et à prospérer.

Bien qu’ils puissent sembler vagues au début, ils constituent un bon point de départ pour essayer de développer votre entreprise.

Revoir la stratégie marketing

Le marketing est un élément en constante évolution et chaque entreprise doit le savoir. Un jour, une tactique de marketing fait fureur et le lendemain, elle est partie et les entreprises sont piégées derrière les dernières et les plus grandes tendances.

Dans cet esprit, pour développer votre activité, vous devez vous tenir au courant des tendances marketing tout en utilisant des tactiques qui ne sont pas périssables. En 2021, au lieu d’utiliser les mêmes stocks anciens et usés qui ont toujours été utilisés, vous devez chercher à élargir les horizons.

Vous pouvez faire un peu de recherche pour découvrir les tendances dans le monde du marketing et réfléchir à la manière dont votre entreprise peut les utiliser.

D’autre part, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la pandémie est toujours présente lors de la planification et de l’analyse des stratégies.

Utilisez les temps d’arrêt pour mettre en œuvre des améliorations

Selon les sources, pour certains entrepreneurs, les premiers mois d’une nouvelle année compensent une saison lente. Mais si la pandémie s’ajoute au mélange, il est possible que les scénarios soient plus complexes et qu’il y ait un peu plus de temps libre que d’habitude.

Dans ce cas, si vous avez des temps d’arrêt l’année prochaine, comme l’indique le point, vous devez en profiter. Cette fois, en dehors de la haute saison des achats, peut être utilisée pour des améliorations petites et grandes. Celles-ci peuvent inclure n’importe quoi, de l’automatisation de certaines tâches, telles que l’utilisation d’un logiciel de comptabilité pour les tâches de comptabilité, à l’amélioration des pages du site Web de l’entreprise (un point que nous aborderons ci-dessous).

Même en faisant peu, on peut faire beaucoup pour améliorer une entreprise. Et les clients en prendront note, surtout si c’est quelque chose qu’ils demandent depuis longtemps.

Créer et développer le site Web de l’entreprise

Parlant du site Web alors. La source souligne que grâce aux progrès de la technologie, les ventes du commerce électronique devraient atteindre 6,5 billions de dollars en 2023. SI l’entreprise s’endort avec la création ou l’expansion d’une présence en ligne, il est temps de se réveiller, d’ouvrir yeux et commencez à travailler sur le site Web de l’entreprise.

Si vous souhaitez développer votre entreprise en 2021, vous devez créer et maintenir une bonne présence en ligne. Au lieu de mettre le site Web de l’entreprise en arrière-plan pour l’année prochaine, je fais tout ce qu’il faut pour le rendre opérationnel et l’améliorer.

Sur ce point, la société souligne qu’au moins 7 éléments peuvent être considérés pour que le site soit sur la voie du succès, à savoir:

Ajoutez des témoignages de clients. Examinez les appels à l’action. Faites du référencement sur les pages pour attirer plus de personnes. Mettre à jour le contenu. Assurez-vous que toutes les couleurs sont de marque. Réduisez les problèmes de navigation. Rendez le site Web facile à utiliser sur les smartphones et autres appareils.

Découvrez ce que les clients veulent et ont vraiment besoin

Chaque propriétaire d’entreprise expérimenté sait que vous ne pouvez pas vous développer sans savoir ce que veulent vos clients. Connaissez-vous les désirs et les besoins de vos clients?

Si vous voulez que votre entreprise se développe, vous devez identifier exactement ce dont les gens ont besoin. Pour y parvenir, il existe plusieurs moyens qui peuvent être empruntés, par exemple, des enquêtes (en personne ou en ligne), des consultations sur les réseaux sociaux et des avis clients.

Les clients doivent être encouragés à donner autant de commentaires que possible pour obtenir plus d’informations. De cette façon, il sera possible d’apporter des améliorations en fonction de leurs demandes et de découvrir ce qu’ils pensent vraiment de l’entreprise.

Focus sur le service client

Enfin, il est jugé absolument nécessaire de prêter attention à ce point pour développer une entreprise.

Désormais, ce n’est un secret pour personne que le service client est essentiel pour attirer et fidéliser les clients. Les clients potentiels consultent des éléments tels que les avis en ligne pour savoir s’ils souhaitent ou non acheter auprès d’une entreprise en particulier.

De plus, selon la source, 96% des consommateurs indiquent que le service client est un élément clé dans leur choix de fidélité à la marque.

Afin de le gagner dans cette section tout au long de 2021, une attention particulière peut être accordée à des actions telles que la création d’expériences mémorables, l’élimination des problèmes de pays dès que possible, la personnalisation des expériences d’achat, la récompense des clients fidèles, l’écoute des préoccupations et la demande de commentaires.