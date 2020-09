La pertinence acquise par les appareils mobiles ne peut être ignorée, en particulier lorsque l’on considère le nombre de personnes qui utilisent ces appareils pour des problèmes tels que la navigation sur Internet ou la consommation de contenu. Selon Statista, depuis le dernier trimestre de 2016, les smartphones ont représenté pratiquement plus de 50% du trafic vers les sites Web générés dans le monde. C’est pourquoi il faut maintenant mettre davantage l’accent sur ces ordinateurs lors de la mise sur Internet, comme le contenu d’une marque. En réfléchissant à la pertinence de cet aspect, nous soulignons cette fois comment rendre les contenus plus adaptés afin qu’ils puissent être facilement consultés à partir de téléphones ou de tablettes.

Selon Business2Community, pour avoir un contenu adapté aux appareils mobiles, voici quelques actions qui peuvent être entreprises:

Générez des titres efficaces

Selon la source, ce n’est un secret pour personne que les en-têtes avec la balise H1 sont l’un des facteurs de classement les plus puissants sur la page. Cependant, comme la plupart des éléments du référencement, ceux-ci jouent un rôle crucial en termes d’expérience pour les utilisateurs qui interagissent avec le contenu. Et les choses commencent à partir du moment où le contenu apparaît répertorié dans les SERPs.

L’en-tête de contenu est l’un des facteurs décisifs qui détermineront si l’utilisateur clique ou non. Sur les appareils mobiles, il est important de considérer que votre espace de travail est limité et que les en-têtes peuvent apparaître tronqués ou raccourcis sur leur longueur.

Pour aborder ce point, il est nécessaire d’optimiser les messages pour s’assurer qu’ils sont complètement visibles depuis les téléphones et qu’avec cela les douloureux sachent de quoi parle la page afin de prendre une décision plus éclairée sur le clic ou non.

Idéalement, vous devez créer des titres ne dépassant pas 60 mots.

Les URL sont importantes pour tous les appareils mobiles et de bureau, par conséquent, il faut chercher à fournir aux utilisateurs et aux moteurs de recherche des URL qui communiquent des informations utiles sur le contenu. Idéalement, ceux-ci devraient avoir le même texte d’en-tête, mais séparés par des tirets.

D’autre part, la structure des URL est également importante, elles doivent inclure les catégories pertinentes pour fournir des indices de navigation sur l’emplacement de la page sur le site Web.

Par exemple, l’URL d’un article de blog doit ressembler à ceci:

www.paginaweb.como / blog / titre-de-l’entrée

Alors que l’URL d’une page produit serait:

www.paginaweb.com/categoría-deproducto/subcategoría/page-de-producto

Comme l’explique la police, les écrans des appareils mobiles laissent un espace très limité pour travailler et la plupart de cela est rapidement absorbé par le texte, une fois que les tailles de police lisibles sont conservées. Ainsi, de gros morceaux de texte se transforment en sessions de défilement sans fin, ce qui n’aide pas les clients potentiels à attirer les utilisateurs et à les forcer à agir.

Pour avoir un contenu adapté aux mobiles, il est nécessaire d’aller au point avec eux et de confirmer que les utilisateurs ont atteint la bonne page dans les premières secondes. Cela signifie qu’il est nécessaire de s’assurer que la vitesse des pages mobiles est suffisamment rapide pour charger toutes les informations immédiatement. Plus tard, vous devrez générer une rune d’impression dans le premier paragraphe.

Ici, il est recommandé d’utiliser des sous-titres pour mettre en évidence les points clés du contenu et rendre les pages « scannables » afin que les visiteurs puissent rapidement résumer les informations et les lire plus en détail. Il est également recommandé d’utiliser des images pour renforcer les messages clés.

Enfin, pour rendre le contenu plus adapté aux mobiles, ne perdez pas de vue les appels à l’action. Ces éléments peuvent être vus obsolètes en bas de page s’il est adapté aux écrans des téléphones, cela pose un risque pour les objectifs de conversion et doit donc être évité.

Selon la source, ce point est abordé lors de la phase de conception, il peut être assuré que les CTA sont visibles et clairs sur tous les appareils mobiles ou de bureau.

Il est conseillé de prêter attention au texte dans les CTA car il peut s’accumuler sur les appareils, ce qui peut affecter la clarté et l’impact visuel.