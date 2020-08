Il y a quelques semaines, nous passions en revue une série d’astuces de marketing numérique pour maintenir les clients en crise. Cependant, le marketing n’est qu’une partie de chaque entreprise. La réalité est que gérer de nouvelles entreprises, même certaines qui sont en affaires depuis des années, n’est pas facile dans ces situations particulières.

En fait, nous avons vu ces derniers mois comment la pandémie de coronavirus a mis à l’épreuve la plupart des secteurs de l’économie. Plus encore que les deux dernières récessions mondiales, celles de 2001 et 2008. Pour les entreprises et les entrepreneurs, cela a créé toutes sortes de difficultés dont il faut tenir compte.

Et puis il y a deux circonstances étroitement liées l’une à l’autre. Dans un premier temps, de nombreux entrepreneurs dépendent de financements extérieurs. Mais deuxièmement, et en retour, de nombreux investisseurs sont plus prudents lorsqu’ils placent des paris. Ils ont donc tendance à préserver leur argent plutôt que de le jeter.

Pour cette raison, alors que le portefeuille de clients se rétrécit – parce que de moins en moins ont un pouvoir d’achat -, des problèmes commencent à se poser pour maintenir l’entreprise à flot. Dans ce cas, les conseils suivants vous seront utiles.

Que, sans perdre de vue un enjeu quasi inhérent à ces situations: un certain niveau de stress est inévitable.

Conseils pour gérer les nouvelles entreprises pendant une crise

Tu n’es pas seul

Il est courant, et c’est parfaitement logique, que chaque PDG d’une entreprise se sente seul ou isolé. Cependant, vous ne devez pas laisser ce sentiment vous envahir. Vous avez toujours des personnes en qui vous avez confiance, des investisseurs aux cofondateurs, en passant par un mentor qui vous a aidé dans le passé. La plupart des startups ne se comportent pas comme des aventures solitaires et cela n’a donc aucun sens de les penser de cette façon pendant une crise.

Rejoignez les autres dans votre situation

Lorsque ces situations se produisent, vous devez rechercher des personnes qui souffrent de la même manière que vous. Grâce à cela, il vous sera beaucoup plus facile d’avoir une perspective de ce qui vous arrive. L’expérience montre que parfois, le meilleur conseil vient de quelqu’un qui éprouve les mêmes difficultés et essaie de les surmonter. Un groupe de pairs est le meilleur endroit pour développer vos peurs, vos objectifs, etc.

S’attaquer à la réalité

L’un des principaux échecs qui se produisent lorsque l’on pense à gérer de nouvelles entreprises dans des moments difficiles est de nier tout ce qui se passe. Cela entraîne souvent trop de temps pour prendre des mesures qui peuvent aider à inverser cette situation. C’est presque toujours une erreur. Vous ne devriez pas attendre que les choses s’améliorent avant de prendre des décisions, mais prendre des décisions pour améliorer les choses. De cette façon, vous ne regretterez pas de ne pas avoir agi.

Maintenir la communication avec l’équipe

Alex Haro, co-fondateur de Life360, l’une des applications les plus téléchargées de tous les temps, affirme que l’une des clés de son succès est de rester en contact avec son équipe. Surtout dans les moments difficiles. Être transparent avec vos subordonnés ne vous soulagera pas seulement mentalement. Cela pourrait vous apporter des solutions.

Contrôlez vos attentes

Lorsqu’une startup ne fonctionne pas bien, les entrepreneurs peuvent être particulièrement durs avec eux-mêmes. Sur la base de ces attentes gonflées au-delà de ce qui est souhaitable, l’idée qu’il échoue est beaucoup plus courante. C’est aussi une période de pandémie, où nous sommes les principales victimes de la situation. Alex Haro lui-même commente que «le plus stressant est que je pense que tout grand entrepreneur se fixe des attentes très difficiles à satisfaire». Par conséquent, essayez de ne pas vous surexiger.

Explorer toutes les options

Non seulement en temps de crise, mais à tout moment, pour gérer de nouvelles entreprises en douceur, nous devons toujours considérer toutes les options disponibles. Précisément, une crise internationale peut être le bon moment pour explorer certaines de ces solutions que, dans des conditions normales, nous n’aurions pas envisagées. On reconnaît l’histoire du fondateur d’Intuit, Scott Cook, qui a dû payer ses employés avec des actions de l’entreprise, aujourd’hui millionnaire, faute d’argent. Sans aller jusqu’à cet extrême, explorez vos options.

En conclusion, il est essentiel de ne pas désespérer, de demander de l’aide et de n’écarter aucune des solutions possibles.

