Il semble que Filomena ait déjà commencé à lever l’ancre, mais qu’elle s’en va ne signifie pas que les problèmes de froid sont terminés. En fait, ils ne font que commencer. Les grandes couches de neige qu’il a laissées dans des villes comme Tolède, Teruel ou Madrid deviendront désormais glace. De plus, les températures devraient chuter cette semaine bien en dessous de 0 ° C dans une grande partie de l’Espagne, mais aussi dans d’autres pays. Nous sommes gelés, mais nos amis à fourrure le sont aussi. Par conséquent, il est important de savoir comment nous devons protéger les chiens du froid.

Aussi pour chats, bien sûr, mais il est vrai qu’ils peuvent faire plus de vie à l’intérieur. Les chiens, par contre, ont besoin de leurs promenades dans la neige, la brillance ou la brillance. Alors que faisons-nous? Voici quelques conseils.

Voici comment protéger les chiens du froid

Tout d’abord, il y a des conseils pour protéger les chiens du froid en général, même si la zone n’est pas enneigée.

Pendant la période la plus froide de l’année, nous devrions moins laver les chiens

Le site Web Purina et l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals conseillent de réduire les bains pendant les semaines très froides. En effet, les laver peut éliminer le couche d’huiles qui protègent votre peau, facilitant l’écaillage. De plus, les changements de température sont favorisés. Par conséquent, s’il n’y a pas d’autre choix, il est important de ne pas emmener l’animal dans un endroit froid après l’avoir lavé.

Vous devez également prendre soin de votre alimentation. Nous ne devrions pas essayer de nouveaux aliments, mais cela pourrait être souhaitable augmenter un peu les portions, car essayer de rester au chaud consommera plus d’énergie. Bien sûr, avant de décider de combien augmenter la quantité de nourriture, il serait conseillé de consulter un vétérinaire. D’autre part, nous devons nous assurer qu’il a toujours assez d’eaucar cela vous aidera à rester hydraté et empêchera également la desquamation.

Enfin, bien que cela puisse paraître évident, il faut éviter de trop les raser pendant les mois les plus froids, car la fourrure aide à protéger les chiens du froid. En fait, si nous avons un manteau pour augmenter encore cette protection, ce serait très bénéfique.

Conseils lors des promenades

Pour protéger les chiens du froid lors des promenades, il est également nécessaire de suivre certaines recommandations. D’une part, vos repose-pieds en souffriront grandement, surtout s’il y a de la neige ou de la glace dans la rue. Pour éviter cela, il est conseillé de les recouvrir d’un peu de Vaseline ou d’une crème qui leur convient. C’est l’un des conseils du Dr Cris Ojeda-Thies dans un fil Twitter dans lequel elle conseille également de placer un carton sur lequel ils peuvent marcher. Cela s’appliquerait aux chiens plus âgés, qui ne sortiront que le temps de se soulager.

De la vaseline peut être mise sur les coussinets de leurs pieds pour les protéger du froid

Si la marche va être longue, on peut prendre serviette, à sécher régulièrement ses pattes et son ventre. De plus, nous devons surveiller qu’aucune blessure ou écaillement n’a été faite. De la même manière, lorsque nous rentrons à la maison, nous devons les sécher immédiatement, car le passage de l’humidité de l’extérieur à la chaleur sèche de la maison peut être nocif.

Tout le monde ne souffre pas également

À la suite de cette vague de froid, le Ministère des droits sociaux et Agenda 2030 a publié un tableau dans lequel on observe comment le froid affecte les chiens en fonction de leur taille. Les données avec lesquelles il a été préparé proviennent de vétérinaires du Université Tufts.

Dans ce graphique, on observe que petits chiens ce sont eux qui souffrent le plus, même si en général les données varient selon les races.

Dans tous les cas, quelle que soit leur taille, il est important de protéger les chiens du froid. Cela peut sembler amusant de les emmener avec nous jouer à la neige; mais, de la même manière que nous pouvons arriver à passer un mauvais moment, eux aussi. Le problème est qu’ils ne peuvent pas nous parler. Par conséquent, il est préférable de ne retirer que ce qui est nécessaire et essayez toujours de suivre tous ces conseils, en suivant toujours les conseils d’un vétérinaire si vous avez des questions.

