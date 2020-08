Photo: Bigstock

C’est l’une des situations les plus dangereuses qui puisse vous arriver: la zone de confort est un état où tout va bien en apparence et où votre vie se passe bien, car le manque de défis et d’obstacles vous fait vivre sans soucis. Cela peut sembler quelque chose de bénéfique (qui, dans son bon sens, veut avoir du stress dans la vie?), Cependant, c’est un moyen de stagner et d’entraver votre développement professionnel et personnel. Si vous sentez que vous atteignez cette zone ou que vous y êtes piégé depuis de nombreuses années, sachez que vous devez faire quelque chose très bientôt pour en sortir ou l’éviter.

Acceptez que vous soyez installé dans la zone de confort

Ce sera la première étape pour vous de décider de vous en sortir. Depuis combien de temps avez-vous vraiment cessé de vous motiver par ce que vous faites et avez-vous activé le pilote automatique? Depuis combien de temps avez-vous vraiment fait quelque chose pour lequel vous étiez reconnu? Si les réponses sont «il y a longtemps», alors le moment est peut-être venu de changer votre vie professionnelle. Mais vous devez d’abord accepter que c’est une réalité et que vous êtes prêt à sortir de ce marais confortable dans lequel vous êtes submergé, même si vous savez que ce n’est pas le meilleur pour vous.

Exploitez de nouvelles façons de se développer professionnellement

Le travail n’est certainement pas la seule chose dans la vie. Vos heures en dehors de celui-ci peuvent également être utilisées pour autre chose que regarder la télévision, nettoyer ou se reposer après les huit heures épuisantes de travail. Suivre un cours, un diplôme, une certification ou s’inscrire à un atelier sur quelque chose qui vous passionne sont des moyens de sortir de votre zone de confort pour continuer à approfondir vos connaissances.

Brisez votre routine

Sortir du pilote automatique que vous avez décidé d’installer dans votre vie est un moyen idéal pour sortir de votre zone de confort. Et si vous décidez d’effectuer une routine différente? Pour ce faire, intégrez des activités qui transforment votre vie: commencez à faire de l’exercice, élargissez votre cercle d’amis, choisissez de lire au lieu de regarder la télévision, étudiez et modernisez vos méthodes de travail, acceptez l’invitation à vous rendre à cet endroit Que tu as toujours refusé d’y aller Faites quelque chose de différent maintenant!

Arrêtez d’avoir peur de faire des erreurs

Vous savez peut-être très bien que vous êtes installé dans la zone de confort mais vous avez peur de la quitter. Rappelez-vous les paroles de l’ancien champion du monde d’échecs Ruslan Ponomariov: «Aux échecs, vous ne perdez jamais, vous apprenez toujours». Qu’est-ce qui vous empêche de faire quelque chose de différent? Il est temps pour vous de dénouer le concept d’erreur dans votre vie, de vous permettre d’essayer quelque chose et d’échouer. Au moment où vous vous déplacez dans une direction différente et réalisez que vous êtes capable de quelque chose de plus que ce que vous avez imaginé, à cet instant, le monde s’ouvrira à des possibilités infinies.

Lorsque vous réalisez que vous êtes capable de faire plus que la routine dans laquelle vous avez été installé pendant des années sans altérations, le concept de vous-même changera pour le mieux, bien sûr. C’est toujours le bon moment pour faire un changement, un virage qui non seulement vous surprend mais aussi ceux qui vous entourent. La vie personnelle et professionnelle n’était pas faite pour être vécue sous le même moule. Il y a quelque chose au-delà des quatre murs qui entourent votre vie et, par-dessus tout, votre esprit.

