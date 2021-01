Les défenseurs de votre marque peuvent faire beaucoup en termes de promotion, de sensibilisation et de confiance.

Savez-vous déjà pourquoi les clients de votre marque en deviennent les défenseurs?

Lire: Comment créer des défenseurs de la marque à partir des réseaux sociaux.

Avoir des défenseurs de votre marque est l’un des atouts les plus précieux sur lesquels on peut compter, ces personnes peuvent faire beaucoup pour les entreprises en termes de promotion et de renforcement de leur perception et de leur confiance avec les autres consommateurs, par conséquent, parvenir à convertir les clients. in defenders est un objectif que toute entreprise doit poursuivre. Cette fois, nous verrons quelques recommandations pour y parvenir.

Selon divers experts consultés, voici quelques-unes des meilleures recommandations à suivre pour convertir les clients en défenseurs de la marque:

1. Comprendre ce que génère la défense

Selon Jeff Bullas, un bon point de départ pour convertir les clients est d’abord de comprendre ce qui les pousse à devenir des avocats. Les défenseurs de la marque représenteront toujours une petite partie de la clientèle des marques ou des entreprises. Beaucoup achèteront une ou plusieurs fois mais ne participeront pas avec la marque ou ne parleront pas avec elle sur des plateformes publiques, il faut donc garder les yeux sur les clients qui participent et ont bien parlé de la marque ou de ses produits pour identifier ce qui génère leur défense.

Une fois identifiés, en plus de prendre en compte leurs commentaires, des actions telles que l’élaboration d’enquêtes peuvent être entreprises pour en savoir plus sur les raisons qu’ont ces acheteurs qui ont défendu la marque.

2. Personnalisez l’expérience client

Étant donné qu’à l’heure actuelle, il ne suffit plus d’offrir aux clients un service approprié, Vocalcom recommande de porter plus d’attention aux expériences. De leur point de vue, c’est ce qui compte le plus maintenant et pour que ce soit vraiment bien, il faut être personnel.

Par exemple, vous devez toujours vous adresser aux clients par leur nom dans les interactions de service et les offres marketing, vous devez également maintenir un ton convivial et facile à approcher pour humaniser la marque.

D’autres actions importantes consisteraient à proposer des paramètres d’achat personnalisés, tels qu’une liste de souhaits ou des processus de paiement en un clic pour rendre les achats plus transparents.

3. Demander des commentaires

La même source affirme également avec certitude que pour convertir les clients en défenseurs de la marque, il est nécessaire de leur montrer que leurs opinions comptent, pour cette raison, des commentaires doivent être demandés dans les opportunités qui existent. Par exemple, il peut être demandé après une vente, ceci sous la forme d’enquêtes périodiques pour améliorer le service.

Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux pour motiver les gens à partager leurs commentaires et contenus générés en relation avec le produit ou service acheté.

Dans tous les cas, les clients apprécieront probablement de savoir que la marque se soucie suffisamment de rechercher des améliorations afin de fournir une plus grande satisfaction.

4. Construisez une marque authentique

Enfin, l’authenticité des marques est essentielle pour convertir les clients en défenseurs de la marque.

Comme le partage AdRoll, 86% des consommateurs considèrent que l’authenticité est importante pour décider quelles marques ils aiment et sont disposées à soutenir. Cela implique que chaque forme doit chercher, dans chaque interaction et message, à rester fidèle à ses valeurs et à sa mission, celles-ci doivent être au premier plan de chaque activité marketing.

Enfin, assurez-vous de tenir la promesse de la marque.