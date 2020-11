Un répéteur Wi-Fi peut être le moyen plus simple, plus rapide et moins cher pour étendre la portée de notre connexion Internet. Cela en fait une solution très utile et très recherchée, et oui, ils font également un excellent cadeau pour ce Noël.

Cependant, pour en tirer le meilleur parti, il est nécessaire de suivre une série de directives de base qui, dans certains cas, peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise expérience utilisateur. Ne vous méprenez pas, utiliser un répéteur Wi-Fi n’est pas un mystère, mais l’utiliser parfaitement peut être un peu plus difficile si vous n’avez pas quelques notions de base.

Dans cet article, nous allons analyser cette question à partir d’une idée centrale de base: le placement. Un répéteur Wi-Fi fonctionne en répétant les ondes Wi-Fi qu’il reçoit du routeur, et donc son emplacement est aussi important que cela, bien que ce ne soit pas la seule chose dont nous devons tenir compte, comme nous le verrons ci-dessous.

Avant d’entrer dans le sujet, je vous rappelle que si vous avez un doute, vous pouvez le laisser dans les commentaires et nous serons heureux de vous aider à le résoudre. Maintenant oui, nous commençons.

1.-Pouvez-vous vraiment arriver où vous voulez avec un répéteur Wi-Fi?

Je sais que cela peut sembler étrange, mais cela a tout le sens du monde. Un répéteur Wi-Fi a non seulement une portée limitée, mais aussi cela peut être fortement réduit lors du franchissement de certains obstacles, comme les murs et les matériaux isolants.

Avec un répéteur Wi-Fi, vous n’aurez aucun problème à étendre la portée de votre connexion sans fil à des zones qui ne sont pas trop loin, et qu’ils ne présentent pas beaucoup d’obstacles autour d’eux, mais si vous voulez atteindre des endroits éloignés ou entourés de barrières, il est probable que vous n’y arriviez pas, du moins de manière optimale.

Dans ces cas, il est préférable de trouver un automate, ou à défaut, un automate avec un répéteur Wi-Fi. Ce dernier vous permettra de profiter du meilleur des deux mondes.

2.-Ne vous précipitez pas trop et ne vous éloignez pas trop du routeur

C’est l’une des erreurs que nous commettons encore plus fréquemment. Nous voulons tellement accélérer la portée que nous avons tendance à placer notre répéteur Wi-Fi trop loin du routeur, et cela peut nous poser de nombreux problèmes.

Gardez à l’esprit qu’un répéteur Wi-Fi il doit parfaitement recevoir le signal du routeur pour pouvoir le répéter de manière optimale. Si ce n’est pas vrai, il est probable que nous finirons par avoir des problèmes dans cette connexion «répétée» et que l’expérience ne sera pas bonne.

La plupart des répéteurs Wi-Fi sont fournis avec un indicateur LED de signal que vous pouvez utiliser comme référence pour savoir où vous devez le placer.

3.-Cherchez un endroit élevé et sans obstacles

Je sais que c’est compliqué, d’autant plus que les répéteurs Wi-Fi brancher sur une prise, et ceux-ci se trouvent normalement très proche du sol.

Vous devriez essayer de le brancher sur une prise située au moins mi-hauteur, et dans un endroit où vous n’êtes pas flanqué d’obstacles majeurs, car ceux-ci réduiront la force et la portée du signal.

Si vous ne trouvez pas de prise bien située, ne vous inquiétez pas, vous pouvez recourir à des solutions comme le FRITZ! Repeater 3000 d’AVM.

4.-Souvenez-vous de l’importance des bandes et de leurs différences

L’emplacement d’un répéteur Wi-Fi détermine, dans une large mesure, sa portée, son intensité et sa stabilité du signal et sa vitesse que nous pouvons apprécier, cela ne fait aucun doute.

Cependant, il est important de garder à l’esprit qu’un répéteur Wi-Fi actuel est prêt à travailler en double bande, c’est-à-dire qu’il peut se répéter dans la bande 5 GHz sous Wi-Fi 5 et dans la bande 2,4 GHz sous Wi-Fi 4.

La norme Wi-Fi 4 est plus lente, mais a une plus grande portée que le Wi-Fi 5, donc si vous souhaitez vous connecter à Internet depuis un coin distant où vous n’avez pas de couverture avec la bande 5 GHz, n’hésitez pas. test avec 2,4 GHz.

Contenu proposé par AVM FRITZ!