Le mois de décembre est proche de commencer et avec lui la dernière ligne droite pour que les entreprises puissent générer davantage de résultats en cette période de crise. Par conséquent, la préparation à partir des différents canaux avec les campagnes qui seront en vigueur est la plus pertinente. A cette occasion, en mettant l’accent sur le domaine des réseaux sociaux, nous verrons ce que les marques peuvent faire pour être mieux préparées.

Tel que partagé par la plateforme Agorapulse, voici les 6 recommandations que les entreprises peuvent démarrer pour mieux se préparer au temps des fêtes pour les marques:

Préparez votre calendrier social

Au départ, les marques se sont sûrement déjà habituées à l’idée que, comme cela se produit chaque année, elles devront faire face à plus de choses que d’habitude et cela peut saturer les réseaux.

Cependant, cela ne peut pas se produire, pour faire face au travail, il est conseillé de travailler main dans la main avec un calendrier des médias sociaux et de commencer à planifier les publications dès que possible.

Idéalement, vous voulez que toutes les publications soient planifiées et prêtes à être diffusées lorsque les temps optimaux arrivent et que de cette manière, elles gagnent du terrain afin de ne pas avoir à gérer cela manuellement. N’oubliez pas que les marques doivent avoir une forte présence sur tous les réseaux sociaux pertinents pour l’entreprise.

Dans votre calendrier, vous devriez envisager d’inclure des éléments tels que:

Images de marque. Copys forts et attrayants. Appels à l’action. URL des pages de destination. Teasers. Approbations reçues.

De plus, lors de la création du calendrier social, vous devez prendre en compte la planification des ventes et des promotions. Les campagnes seront plus fortes lorsqu’elles sont intentionnellement bien coordonnées sur plusieurs plates-formes.

Soyez approuvé pour les annonces maintenant

En parlant d’approbations, pour que les réseaux sociaux soient plus utiles en saison, il est important qu’ils sachent à l’avance s’ils seront publiés une annonce pour augmenter les ventes, soit en ciblant le trafic «froid» ou en menant des campagnes de reciblage.

Ici aussi, il convient que les pièces soient créées et soumises pour approbation dès que possible.

D’autre part, il ne faut pas oublier que les dates de début et de fin de chaque campagne publicitaire créée sur la plupart des plates-formes peuvent être programmées, y compris les publicités Facebook et Instagram, les épingles sponsorisées Pinterest, les publicités LinkedIn et ceux de Twitter.

Lors de la planification, les campagnes ne seront publiées qu’à la date désignée, il n’y a donc aucun risque qu’elles soient lancées tôt par accident.

Selon la source, il est pratique d’anticiper l’approbation en ce moment car le marché est occupé et certaines plateformes peuvent prendre plus de temps que d’habitude pour accepter les publicités. Vous n’avez donc pas à risquer de vouloir tout faire à la dernière minute à l’échéance de la campagne.

Préparez-vous à dépenser plus en annonces

En parlant de préparation, cela sera également nécessaire mais en termes de coût des publicités qui seront envoyées depuis les réseaux sociaux.

Selon la source, les coûts du PPC augmentent généralement à cette période de l’année en raison de la concurrence accrue.

De plus en plus d’annonceurs occupent le marché et encore plus sont disposés à enchérir plus haut pour s’assurer que leurs annonces ont de bons emplacements.

Compte tenu de cela, les marques devraient augmenter leurs offres autant qu’elles le souhaitent (même si cela ne devrait jamais être plus que ce qui est rentable).

En ce sens, vous pouvez définir une limite d’enchère sur les publicités Facebook et Instagram pour vous assurer de ne jamais payer plus qu’un montant fixe pour chaque action.

Commence à goûter aux offres et aux nouveaux produits

En ce qui concerne cette recommandation à exécuter depuis les réseaux sociaux, sachez que vous pouvez booster les offres et les ventes avant qu’elles ne se produisent.

L’idée ici est d’enthousiasmer le public pour les grands événements et promotions à venir.

Par exemple, vous pouvez afficher des packages, afficher des offres de livraison gratuite (si elles seront générées), entre autres.

N’oubliez pas que ce sont des moments où les gens enquêtent plus que jamais pour définir leurs décisions d’achat.

Bien que certains achats impulsifs puissent survenir, de nombreuses personnes font du shopping à cette époque avec un plan d’action. En partageant à l’avance des offres attrayantes, vous pouvez faire partie de ce plan que les consommateurs ont.

Créez de véritables messages de Noël

Il s’agit d’une action qui peut être développée à partir de la première recommandation sur le calendrier social, cependant, il convient de la souligner ici.

En plus d’avoir votre contenu promotionnel prêt pour les dates à venir, il est avantageux d’avoir des messages de Noël authentiques et authentiques, non à vendre.

Par exemple, vous pouvez demander aux consommateurs ce qu’ils font pour les fêtes à venir, ou vous pouvez simplement les remercier de leur fidélité et leur souhaiter de joyeuses fêtes.

Les messages peuvent être de nature drôle, douce ou même sentimentale. Vous devez juste vous rappeler de mettre la saison au premier plan du message et non pas ouvertement sur les ventes.

Comme le souligne la source, ces publications ont la capacité de générer de l’engagement, ce qui est un avantage, mais le plus important est qu’elles peuvent grandement contribuer à améliorer la façon dont les gens perçoivent la marque et la relation qu’ils entretiennent. la même.

Préparez votre boîte de réception

Enfin, les responsables des réseaux sociaux doivent se préparer aux messages qui vont arriver.

Ils ne peuvent vraiment pas faire grand-chose à ce stade, à part savoir qu’ils recevront beaucoup de messages. C’est donc une bonne idée de vider votre boîte de réception à l’avance et de vous engager à avoir quelqu’un prêt à gérer l’afflux de messages entrants.

Tenez compte des questions que les gens peuvent vous poser, telles que les dates d’expédition, le statut de la commande, les informations sur le produit, etc.

En gardant votre boîte de réception agile, vous pouvez augmenter les ventes et créer des expériences plus positives pour les nouveaux clients et les clients fidèles.