Il est temps de relancer nos stratégies de référencement et de répondre aux changements spectaculaires des intentions des consommateurs. Commencez par ces trois étapes.

Pour les vétérans de l’industrie, 2020 a été une “annus horribilis”.

Au lieu de partager des informations stratégiques avec nos clients lors de réunions en face à face et des conseils tactiques avec les participants aux conférences de l’industrie, nous nous sommes limités à présenter des concepts et des techniques de référencement avancés via Zoom.

Nous n’avons pas réussi à empêcher un client de réduire son budget SEO à des moments critiques cette année.

Et nous n’avons pas convaincu ce groupe de prospects que les services, la formation ou le conseil en matière de SEO offrent toujours le meilleur retour sur investissement marketing (ROMI).

Mais, c’est le moment où nous devons recentrer nos objectifs avant de redoubler d’efforts.

Allan Thygesen, président des Amériques chez Google, a récemment écrit un article pour Think with Google intitulé Rethink Ready : Comment préparer votre entreprise à la prochaine étape.

Il a déclaré

“2020 n’a pas été une année comme les autres. Une pandémie qui a bouleversé la vie quotidienne et les routines. Une perturbation économique mondiale. Une incertitude universelle sur ce qui va suivre exactement. Nous voyageons tous en territoire inconnu”.

Et il est également utile de se rappeler que Sowmya Subramanian, directeur de l’ingénierie de l’écosystème de recherche, a écrit un article dans le blog officiel du webmaster central de Google en mai dernier, intitulé Evaluer l’expérience des pages pour un meilleur Web.

Elle y déclarait

“Nous reconnaissons que de nombreux propriétaires de sites se concentrent à juste titre sur la réponse aux effets de COVID-19. Les changements de classement décrits dans ce billet ne se produiront pas avant l’année prochaine, et nous donnerons un préavis d’au moins six mois avant leur mise en place”.

Eh bien, “l’année prochaine” est juste au coin de la rue.

Et les professionnels du référencement ont maintenant eu sept mois pour s’adapter à la “nouvelle normalité”.

Il est donc temps pour nous tous de relancer nos stratégies de référencement afin de répondre aux changements spectaculaires dans les intentions des consommateurs causés par la pandémie, ainsi que de nous préparer à la mise à jour de l’expérience de Google en 2021.

Ce processus de référencement comporte trois étapes fondamentales :

Utiliser Google Analytics et la console de recherche pour évaluer la présence actuelle de votre site dans Google.

Effectuer une nouvelle série de recherches par mots clés pour découvrir ce que les consultants seo recherchent aujourd’hui.

Fournissez un contenu de haute qualité sur vos pages pour donner aux visiteurs les informations qu’ils recherchent.

Et voici une alerte au spoiler :

Les budgets consacrés au référencement sont la dernière chose à réduire, et les services avancés de référencement, de formation et de conseil offrent toujours le meilleur ROMI.

1. Utilisez Google Analytics & Search Console pour évaluer la présence actuelle de votre site dans Google

Maintenant, dire aux professionnels du référencement d’utiliser Google Analytics et la console de recherche pour évaluer la présence actuelle de votre site dans Google semble aussi inutile que de rappeler aux professionnels de la santé de se laver les mains et de porter un masque chirurgical.

Mais les professionnels du référencement font tous du triage depuis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la nouvelle maladie à coronavirus, COVID-19, était une pandémie le 11 mars 2020.

Nous devons donc prendre le temps supplémentaire de comparer la présence actuelle de notre site dans Google à celle de l’année dernière, et les références concurrentielles, afin de fixer nos objectifs stratégiques et nos objectifs marketing pour 2021.

Et nous devrions également suivre le sage conseil de mon ancien patron et mentor, William B. Ziff, Jr, qui a fait remarquer il y a plus d’une génération : “Nous accordons trop d’attention aux événements et pas assez aux tendances”.

Je vais donc utiliser le compte de démonstration de Google Analytics comme exemple pour vous montrer ce qu’il faut rechercher.

Comme vous le savez peut-être déjà, les données du compte de démonstration de Google Analytics proviennent de la boutique de marchandises de Google, un site de commerce électronique typique qui vend des marchandises de marque Google.

Nous devrions commencer par comparer l’ensemble du trafic du site du 1er mars au 30 septembre 2020, avec les sept mêmes mois en 2019.

Cela nous permet d’éviter de comparer les données du mois de février, qui comptait 29 jours cette année, mais seulement 28 l’année dernière.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, le nombre d’utilisateurs du site a diminué de 11,7 % et les revenus de 8,5 %.

Mais, si vous regardez seulement le canal de recherche organique, le nombre d’utilisateurs est en baisse de 23,0 %, mais les revenus ne baissent que de 7,3 %.

Ainsi, certains professionnels du référencement voudront peut-être se concentrer sur le rétablissement du niveau de trafic de la recherche organique l’année prochaine, mais la plupart des dirigeants à qui ils font part de leur expérience se concentreront davantage sur le rétablissement du montant des revenus, qui devrait augmenter de 7,3 %.

Ensuite, utilisons le benchmarking pour savoir comment nous nous situons par rapport à nos concurrents.

Cela fournit un contexte précieux, nous aidant à comparer nos données avec les données sectorielles agrégées d’autres entreprises – du moins celles qui partagent leurs données – et à avoir un aperçu des tendances qui se produisent dans notre secteur.

Comme vous pouvez le constater en examinant les données pour la recherche organique, la boutique de produits dérivés de Google était plus performante que les sites comparables en termes de sessions et de nouveaux utilisateurs il y a un an, mais elle est moins performante que ces mêmes concurrents cette année.

Il faudra du courage pour partager cette vision stratégique avec les dirigeants, mais il se peut