Les fuites sont le cauchemar de l’ère numérique, en particulier des entreprises technologiques qui gardent leurs projets les plus remarquables sous clé … jusqu’à ce que quelqu’un vienne voler les informations et les filtrer au gré (de certains) des utilisateurs. C’est arrivé avec la console Xbox Series S, mais pour empêcher les pirates de prendre le jackpot, Microsoft a décidé de publier l’image officielle et le coût.

A travers un tweet sur son compte officiel, tous ces détails ont été annoncés: « Rendons-le officiel! Xbox Series S | La nouvelle génération de la plus petite Xbox de l’histoire. 299 $ (ERP). Nous partagerons plus de détails avec vous bientôt! Bientôt. C’est une promesse ».

votre console «budget» de nouvelle génération,

👀 Rendons ça officiel! Xbox Series S | Des performances de nouvelle génération dans la ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox jamais. 299 $ (ERP). Au plaisir de partager plus! Bientôt. Promettre. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq – Xbox (@Xbox) 8 septembre 2020

Xbox Series S

La deuxième génération de consoles de la série S devient la plus petite. A en juger par les images, la console est blanche et très fine, et elle peut être placée en position verticale et horizontale, ce qui la rend plus dynamique dans les espaces. Un détail important, et qui faisait partie de certaines rumeurs, est que Cette console n’a pas d’entrée de disque, ce qui confirme que la Xbox Series S est entièrement numérique.

La console coûtera 299 $ (au taux de change d’aujourd’hui, elle coûterait 6517 pesos mexicains). Ils sont 200 $ de moins que la Xbox Series X, ce qui est une bonne nouvelle et est en phase avec l’image de la console et sa taille, qui a été souligné qu’il est petit et mince.

Le compte Xbox officiel au Mexique a également révélé l’image, mais sans informations sur le coût dans notre pays et la date de lancement. La même chose se produit avec le compte de l’Espagne, de la Colombie, du Royaume-Uni et plus encore. Selon la BBC, la date de sortie de la console Series S aux États-Unis est prévue pour le 1er novembre 2020.