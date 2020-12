Bien qu’Internet ait gagné la faveur du public, la radiodiffusion millions d’abonnés dans le monde entier. Et cela inclut la possibilité de transmettre un signal radio avec votre propre station de radio, même à courte distance en utilisant le fréquence modulée nous connaissons depuis des décennies.

L’une des nombreuses choses que nous pouvons faire avec un Raspberry Pi est de le transformer en un émetteur de signal, une station de radio domestique avec laquelle envoyer un signal radio, et tout cela sans préparations excessives. Les éléments nécessaires sont très accessibles et les logiciels que nous pouvons télécharger.

Ici, nous passons en revue tout ce dont nous avons besoin pour démarrer un station FM domestique pour tester et jouer avec la fréquence radio. Il vous aidera également à jouer avec votre Raspberry Pi et à découvrir tous ses composants internes.

Ingrédients pour votre radio

La première chose dont nous aurons besoin, évidemment, est un Tarte aux framboises. Chacun d’entre eux fonctionne pour nous, les modèles les plus récents et les précédents et les moins chers. Nous n’aurons plus qu’à installer Raspbian et activer SSH. Il doit également être connecté à l’alimentation avec son adaptateur correspondant et avoir connexion Internet, soit par Ethernet, soit par WiFi.

De sorte que la Tarte aux framboises faire la station de radio, nous aurons besoin d’un fil de cuivre et d’un connecteur à broche femelle. L’extension du câble dépendra de la fréquence que nous voulons atteindre.

Tout d’abord, l’antenne de transmission radio

L’étape la plus difficile au niveau matériel est de transformer un Raspberry Pi en station de radio. Pour cela, nous devons placer notre antenne, qui diffusera le signal FM. En principe, nous n’avons pas besoin d’éléments externes compliqués, car la carte Raspberry a un broche générique appelée GPIO.

Plus précisément, nous aurons besoin du broche appelée GPIO 4, le quatrième de la colonne de gauche si nous plaçons le Raspberry Pi avec les entrées USB vers le bas. Les broches seront en haut à droite. Dans cette broche, nous connecterons le câble en cuivre qui agit comme une antenne. Mais nous ne pouvons pas le placer directement, nous aurons besoin d’un connecteur à broches.

Une autre possibilité plus pratique consiste à acheter un Module radio FM. Vous pouvez les trouver dans les magasins en ligne à un prix raisonnable et il y en a qui servent à la fois Arduino comme pour Tarte aux framboises. Bien sûr, ils doivent être émetteur de signal, pas un récepteur.

Deuxièmement, le logiciel de la station FM

Pour que notre Raspberry Pi devienne une station de signal radio ou un émetteur, nous devrons installer certains logiciels. Plusieurs options sont disponibles, comme PiFM de Richard Hull ou Transmetteur FM de Marcin Kondej. Les deux sont également valables.

Si nous choisissons PiFM, vous devez télécharger ce fichier et le décompresser. Ensuite, vous devez compiler le code dans son dossier avec la commande

gcc -lm -std = c99 pifm.c

Si tout se passe bien, un fichier appelé a.out aura été créé que vous pourrez voir avec la commande ls dans le Terminal. Enfin, vous devrez exécuter le logiciel en mode superutilisateur avec la commande

sudo ./a.out sound.wav

Avec le même ordre, mais en ajoutant un nombre, vous pouvez changer la fréquence. Par exemple, sudo ./a.out sound.wav 100.1 pour utiliser la fréquence 100.1 correspondante.

Avec logiciel Transmetteur FM, le processus est également simple. Nous installons d’abord GIT avec la commande

sudo apt-get install git

La deuxième étape consiste à cloner le référentiel du logiciel que nous voulons avec cette commande

git clone https://github.com/markondej/fm_transmitter.git Ensuite, nous entrons dans son dossier avec la commande cd fm_transmitter et compilons le logiciel avec la commande make. Si tout se passe bien, nous n’aurons qu’à démarrer la station de radio avec un ordre comme celui-ci

sudo ./fm_transmitter -f 102.0 acoustique_guitar_duet.wav

À partir de cette commande, -f 102.0 signifie la fréquence par défaut que nous voulons utiliser. Le reste de la commande est le nom du fichier que nous allons jouer sur notre station. Vous trouverez plus d’informations sur ce logiciel sur sa page GitHub.

L’article Construisez votre propre station de radio avec un Raspberry Pi a été publié dans Explica.co.