Aujourd’hui a eu lieu le dernier Événement Apple de 2020 et nous avons été totalement fascinés par la nouvelle gamme d’ordinateurs de l’entreprise. Et c’est que la société dirigée par Tim Cook a sauvé une bonne surprise pour la fin de l’année avec l’annonce de la ligne Silicium Apple.

Les nouveaux Mac seront les premiers du catalogue historique d’Apple à utiliser le processeur M1, puce avec laquelle ils laisseront derrière eux les anciens circuits Intel afin d’améliorer le démarrage et le traitement de l’équipement. Le meilleur de tous est que nous n’aurons plus à attendre pour les acquérir, car nous savons déjà les prix que le nouvel équipement aura au Mexique et ici nous vous montrerons.

Prix ​​du MacBook Air

C’est l’ordinateur léger qu’Apple a montré lors de l’événement Apple d’aujourd’hui. Ce notebook, en plus d’être équipé de la puce M1, permettra aux utilisateurs d’avoir jusqu’à 18 heures d’autonomie de la batterie, ce qui en fait l’ordinateur du genre avec la plus grande capacité de puissance électrique.

Le nouveau MacBook Air coûtera $25999,00 pesos et le site officiel d’Apple annoncera bientôt la disponibilité du produit. En attendant, ci-dessous, nous vous montrons le design et les caractéristiques de la machine.

Macbook Pro

Pour les amateurs de design habitués à la vitesse du Mac, ils peuvent améliorer leurs talents avec le nouveau MacBook Pro. Grâce au processeur M1, le processeur de cet ordinateur sera jusqu’à presque trois fois plus rapide que ses prédécesseurs.

Cela signifie que les graphiques dans les programmes d’édition de vidéos, d’images et même de musique seront cinq fois plus rapides et la durée de vie de la batterie sera jusqu’à 20 heures, la plus longue durée de fonctionnement d’un Mac. Cet équipement coûtera 34 499 pesos dans notre pays.

Mac Mini

Cet appareil minuscule mais puissant comprend également la puce M1 et, bien que sa taille indique le contraire, ce sera un ordinateur que beaucoup apprécieront pour sa vitesse. Le processeur de cette petite machine fonctionne trois fois plus vite que ses prédécesseurs, ce qui permet de jouer aux graphismes de jeux vidéo et à d’autres interfaces à une vitesse six fois plus rapide..

Il convient de noter que les deux Mac Mini – dont le prix sera de 17 999 pesos– comme la MacBook Pro et MacBook Air n’incluent pas seulement le processeur M1; fonctionnera également avec le système d’exploitation MacOS Big Sur. L’équipe Apple a révélé lors de l’événement que les machines étaient déjà disponibles au Mexique, la disponibilité pour les acquérir sera bientôt annoncée.