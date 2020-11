Le récit officiel du service mentionne “un feu rouge sinistre” qui ne laisse aucun doute.

Si vous êtes à la recherche de mises à jour sur Xbox Game Pass, le catalogue numérique des jeux sur abonnement de MicrosoftVous vous souvenez peut-être qu’il y a quelques mois, le compte Twitter officiel du service partageait des indices sur une bombe: DOOM Eternal. Cette semaine, le même compte a répété le jeu, mais cette fois il pointe vers Control.

Le tweet en question joint une capture d’écran d’un e-mail interne mentionnant les dernières actualités du Game Pass. Dans celui-ci, vous pouvez lire “nous avons inclus [eliminado], que nos abonnés ne cessaient de demander (c’est pourquoi je vous ai envoyé un GIF avec une lumière rouge sinistre). “Bien qu’il n’y ait pas d’autres indices à ce sujet, le consensus général semble être sans équivoque: il s’agit de la production la plus récente de Remedy Entertainment.

En l’absence de confirmation officielle, la même image laisse également entendre que ce nouveau jeu – quel qu’il soit – sera l’une des nouveautés de décembre, il ne faudra donc pas longtemps pour trouver votre identité. Pendant ce temps, les fans s’amusent à faire passer l’image à travers le même test que Slayer a traversé dans la journée, seulement pour trouver un message qui dit “Pensiez-vous vraiment que nous allions mettre un morceau ici à nouveau?” Bien joué, Microsoft.

Control a été mis en vente en août 2019, et à cette époque, il a obtenu une note remarquablement élevée sur 3DJuegos. «Le contrôle est l’œuvre la plus audacieuse de Remedy. Une scénographie courageuse qui encourage l’exploration et se passe de l’aide se mêle à un combat acharné, mais à la longue quelque peu monotone», commente notre collègue Alejandro Pascual. Aujourd’hui, il reste une référence pour les aventures individuelles et un excellent banc d’essai pour les dernières cartes graphiques.

En savoir plus: Xbox Game Pass and Control.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');