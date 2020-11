De nombreux joueurs ont apprécié le proposition de contrôle spectaculaire, une aventure surnaturelle dans laquelle les joueurs profitent d’une histoire sans précédent, d’une perspective différente sur le gameplay et, bien sûr, d’un style unique pour surmonter de nouveaux défis. Et bien qu’au fil du temps, elle ait reçu une série de mises à jour et de DLC, l’étude a confirmé l’arrivée d’un édition améliorée et complète pour la nouvelle génération.

Malheureusement, ceux qui veulent profiter du jeu dans la nouvelle génération devront attendre un peu plus longtemps, comme l’a indiqué Remedy Entertainment, la version pour Xbox Series et PlayStation 5 souffrir d’un léger changement de date. Comme l’étude l’a communiqué via ses réseaux sociaux, ils veulent que la qualité finale du jeu soit impressionnante et, pour cela, ils ont besoin de plus de temps pour pouvoir travailler.

On se souvient que L’édition ultime de Control a un certain nombre d’améliorations intéressantes lorsqu’il s’agit de pouvoir profiter d’un gameplay raffiné et même d’améliorations graphiques qui tireront le meilleur parti des fonctionnalités de la console. Alors que les versions normales, bien qu’elles soient rétrocompatibles, ne recevront pas les améliorations pour profiter de la nouvelle génération.

Le contrôle est disponible dans PC, Xbox One et PlayStation 4, à partir de 2021, il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series avec sa version Ultimate Edition, afin que les joueurs puissent non seulement profiter des améliorations, mais aussi de chacune des mises à jour que le jeu a reçues jusqu’à présent. Il s’agit donc de la version la plus complète jamais vue.