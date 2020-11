Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Remedy Entertainment travaille sur le lancement de Control Ultimate Edition sur les consoles de nouvelle génération. Ce pack est déjà disponible sur les systèmes actuels et donne accès à la fois au jeu de base et aux extensions du jeu.

Les plans du studio étaient que Control Ultimate Edition soit disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S numériquement plus tard cette année. Plus tard, déjà en 2021, des copies physiques du jeu seraient publiées pour toutes les consoles.

Cependant, le développeur a rencontré quelques difficultés. Pour cette raison, il a pris la décision de retarder la première du titre, de sorte qu’il n’arrivera cette année dans aucun format sur une console de nouvelle génération.

Control Ultimate Edition prendra plus de temps pour atteindre les consoles de nouvelle génération

Grâce à ses réseaux sociaux, Remedy Entertainment a signalé qu’il y avait un ajustement de la date de sortie de Control Ultimate Edition pour la PlayStation 5, la Xbox Series X et la Xbox Series S.

Pour cette raison, le jeu optimisé sera disponible jusqu’au début de 2021. Le studio a déclaré que le temps supplémentaire aiderait le jeu à paraître sous son meilleur jour et à profiter de tous les avantages des systèmes de nouvelle génération.

«Nous voulons que la qualité finale du jeu soit impressionnante, nous avons donc besoin d’un peu plus de temps pour y travailler. Merci pour votre compréhension et votre patience! »A commenté l’étude.

Ce qui précède ne vous empêchera pas de jouer à Control sur les nouvelles consoles dès le jour de leur lancement, car la version originale du jeu sera rétrocompatible sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.Cependant, cette édition n’aura pas les améliorations de nouvelle génération. .

Une mise à jour de l’équipe de développement: Control Ultimate Edition arrivera sur les plates-formes de nouvelle génération début 2021. Nous voulons que la qualité finale du jeu soit excellente, et nous avons donc besoin d’un peu plus de temps pour y travailler. Merci pour votre compréhension et votre patience! – Remedy Entertainment (@remedygames) 6 novembre 2020

Un autre détail important à prendre en compte est que le titre original ne recevra pas les optimisations via une mise à jour. Seuls les joueurs qui achètent l’édition Control Ultimate seront éligibles aux mises à niveau gratuites.

Le contrôle est maintenant disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Le titre arrivera début 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le jeu.