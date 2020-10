Plus que jamais, la Nintendo Switch sera confrontée à de plus en plus d’obstacles qui empêcheront parfois certains logiciels de fonctionner sur ses circuits. Et le fait est que l’arrivée de la nouvelle génération de Sony et Microsoft posera des défis aux créateurs de logiciels au point d’étudier s’il serait vraiment faisable de couvrir un projet qui pourrait être considéré comme une “technologie obsolète”, étant donné que, pendant longtemps, le les développeurs ont comme un plus grand souci de comprendre et de tirer le meilleur parti de la nouvelle génération, et moins de temps à consacrer à rendre les ports possibles pour les machines avec des fonctionnalités plus modestes. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi … jusqu’à ce que “le nuage” avale tout, quelque chose pour lequel nous espérons qu’il passera longtemps.

Mais du cloud justement nous venons parlerCompte tenu de l’arrivée de Control sur Nintendo Switch, un titre qui ne serait pas possible sur Nintendo Switch en soi, du moins c’est ce qu’on dit, s’il n’y avait pas cette technologie de plus en plus en plein essor. Dans une interview pour Nintendo Life, Thomas puha, directeur de la communication de Remedy, s’est assuré que Le contrôle n’existerait pas sur Nintendo Switch sans le cloud. Et ce n’est pas seulement une question technique, bien qu’il semble que ce soit le problème du poids, mais aussi des ressources et du temps.

«Thomas Puha: Je pense que je peux dire en toute sécurité qu’il n’y aurait pas de contrôle sur Switch sans le cloud. Nous réfléchissons depuis longtemps à ce qu’il faudrait pour produire un port Switch avec un partenaire externe, mais nous l’avons trouvé impossible pour diverses raisons. Les goulots d’étranglement sont tout ce que vous mentionnez: technique, financier et personnel. Ce n’est pas une question de ce que vous voulez. Bien sûr, Remedy et 505 Games souhaitent que Control soit sur de nombreuses plates-formes, Switch inclus. Je souhaite que ce soit aussi facile. Croyez-moi, l’un des aspects les plus difficiles de la création de jeux est tous les compromis que vous devez faire. Amener des jeux sur des plates-formes très différentes est très difficile et prend du temps. Notre moteur Northlight n’est pas vraiment conçu pour fonctionner sur le Switch, ce qui, je dirais, s’applique à la plupart des moteurs.Nous devrions donc passer beaucoup de temps à obtenir l’ingénierie pour le rendre possible. Vous devez donc penser à tout ce travail et si cela en vaut la peine pour un seul jeu, quand devriez-vous amorcer le moteur pour qu’il soit prêt pour la prochaine génération et le futur. Nous préférons nous assurer que nos outils et notre équipement sont les mieux préparés pour les futurs jeux, plutôt que de revenir en arrière pour faire un travail qui serait une chose très exceptionnelle. ”

L’option pour une entreprise qui n’a pas beaucoup de temps ou de ressources à investir pour amener un jeu vidéo sur une plate-forme comme Nintendo Switch sous-traiter à de grands professionnels de ce type de ports, il y a, il y a. Le fait est que, généralement, ces projets sont réalisés avec des moteurs largement étendus, comme c’est le cas avec Unreal Engine 4, tandis que Control a été créé avec un moteur propriétaire, ils devraient donc s’impliquer et collaborer «plus que nécessaire» avec l’entreprise à laquelle ils ont destiné le projet.

«Thomas Puha: Vous ne pouvez pas non plus simplement décider de mettre en communication de l’extérieur. La technologie et le moteur sont de Remedy, il faudrait donc encore s’impliquer d’un point de vue technique. Il y a beaucoup de choses à penser, comme s’il existe un certain middleware pour Switch, combien de temps il faudrait pour le mettre à jour, et des choses comme ça. Comme toujours, il s’agit de ressources, et nous en avons très peu dans une entreprise de la taille de Remedy, où nous travaillons simultanément sur des projets très différents. “

30 secondes étranges de jeu en nuage #ControlRemedy #NintendoSwitch pic.twitter.com/uylq1bHKbx – Rafa Mañas (@ Alias79NN) 28 octobre 2020

Le fait est que le cloud n’est pas de donner un bouton, et tout est prêt à partir. Il faut également investir du temps pour que tout fonctionne comme il se doit. Selon Puha, les principaux programmeurs de Control ont dû intervenir pour rendre cela possible même via le cloud sur Nintendo Switch, mais le gros travail a été fait par Ubitus, société de technologie cloud qui rendra possible d’autres jeux sur la console Nintendo. Et même si cela a pris des mois, pour Remedy, c’était quelque chose d’assez gérable.

«Thomas Puha: Il a fallu quelques mois de travaux d’ingénierie en plus de la production. Nous observons l’interface utilisateur et quelques problèmes de saisie [nota: refiriéndose a pulsar botones, cómo se envía la señal a la nube para luego ser procesada en el videojuego], mais la plupart du temps nous avons passé à essayer ce qu’Ubitus nous a ramené et juste à communiquer. C’était relativement facile pour nous. Ubitus a pris le gros du travail, mais cela a certainement nécessité le travail des ingénieurs principaux de Control. ”

Le cloud, la technologie que, en tant qu’utilisateurs, nous n’aimons pas trop …

En tant qu’utilisateurs, Nous n’aimons pas vraiment le terme “le cloud”. Est comme si on perdait quelque chose de très important, une sensation plus accentuée même que le format numérique. La question est de savoir si c’était le seul moyen de profiter de certains titres impossibles d’une autre manière sur Nintendo Switch? Et si c’était l’option d’éviter d’avoir à acheter du nouveau matériel? Pour une console comme la Nintendo Switch, qui est particulièrement portable, devoir être «lié» à une connexion stable pourrait être un énorme handicap. Espérons que les rumeurs les plus optimistes de “Nintendo Switch Pro” sont vraies, et le fossé technologique entre la console Nintendo et la nouvelle génération peut devenir moins visible pour les développeurs. Après tout, nous parlons d’un système qui ne cesse de se vendre, avec plus de 80 millions de consoles à travers la planète. C’est toujours intéressant pour toute entreprise!

