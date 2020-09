AVM est un exemple clair que la puissance incontrôlée est inutile. Avoir un bon matériel est important, mais vous devez l’accompagner, en plus, de bons logiciels. Si ce binôme n’est pas rempli, ce bon matériel sera partiellement ou totalement perdu.

Cette réalité il ne se limite pas au secteur des solutions réseau centrées et de la domotique, elle s’applique plutôt au monde technologique en général. Par exemple, il ne sert à rien d’avoir une carte graphique très puissante si elle n’a pas le support de pilotes mis à jour qui lui permettent de développer tout son potentiel. Il va sans dire que les jeux doivent également être correctement optimisés pour en tirer le meilleur parti.

Le matériel et les logiciels ont toujours été main dans la main. AVM en est conscient, et c’est pourquoi il a maintenu, depuis sa création, un engagement fort pour prendre soin de son écosystème logiciel. FRITZ! OS 7.20 est l’un des meilleurs exemples, car cette mise à jour du micrologiciel a apporté plus de 100 améliorations à divers produits FRITZ! Box et FRITZ! Repeater, mais ce n’est pas la seule.

AVM développe et publie des mises à jour régulières qui améliorer leurs produits gratuitement, qui allonge sa durée de vie et améliore l’expérience utilisateur, mais offre également un large écosystème d’applications que nous pouvons utiliser depuis notre smartphone ou notre tablette, et qui nous permettent de contrôler certains aspects de notre réseau, et les appareils que nous avons connectés.

Qu’est-ce que l’application MyFRITZ! D’AVM et quelle valeur offre-t-elle

Est une application complètement gratuit que nous pouvons télécharger sur le Google Play Store et sur l’App Store. Il est compatible avec les appareils Android et iOS et dispose d’une interface simple et intuitive, ce qui le rend très facile à utiliser.

Avec le MyFRITZ! AVM App, nous pouvons accéder à distance à un routeur FRITZ! Box et contrôler les paramètres les plus importants de notre réseau, et tous les appareils qui y sont connectés. Cela signifie que nous pouvons également contrôler des répéteurs Wi-Fi, des appareils PLC, des lecteurs de stockage USB, des appareils domotiques et même des imprimantes.

Voici une liste avec certaines des choses les plus intéressantes Ce que vous pouvez faire avec l’application MyFRITZ!:

Accédez à la liste des appels et des messages sur notre FRITZ! Box depuis un smartphone ou une tablette.

Vous pouvez accéder à distance aux périphériques de stockage USB connectés à FRITZ! Box, y compris aux appareils domotiques.

Vous pouvez créer votre propre cloud privé et accéder aux fichiers que vous avez dans votre FRITZ! Box et dans les unités de stockage qui y sont connectées.

Modifiez les paramètres à distance, affichez les informations et gérez toutes les fonctions.

Accès à distance à la liste d’appels de FRITZ! Box.

Vous pouvez vérifier qui vous a appelé sur la ligne fixe et écouter les messages qui ont été laissés sur le répondeur.

Éteignez et allumez les appareils domotiques et accédez aux données et aux rapports d’utilisation.

Affichez les appareils connectés à notre réseau. Ceci est particulièrement utile pour identifier la présence d’intrus potentiels.

Vous voulez en savoir plus? Jetez un œil à cet article.