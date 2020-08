Mark Okerstrom, ancien PDG d’Expedia Group, deviendra le président et COO de la startup de Seattle Convoy. (Photo du convoi)

Mark Okerstrom passe du voyage et du tourisme au camionnage, cherchant à appliquer son expertise du commerce numérique à un nouveau marché.

L’ancien PDG d’Expedia Group, qui a quitté le géant du voyage dans un remaniement exécutif l’année dernière, rejoint Convoy en tant que nouveau président et chef de l’exploitation de la start-up de Seattle à croissance rapide. Okerstrom supervisera les équipes des finances, des opérations, du marketing, de l’approvisionnement et de la croissance du marché de Convoy, en collaboration avec le PDG et co-fondateur Dan Lewis.

L’annonce intervient alors que Convoy compte plus de 1 000 employés, cinq ans après sa fondation par Lewis et CTO Grant Goodale. Le réseau numérique de l’entreprise est comme le covoiturage pour le fret, mettant en relation les expéditeurs et les chauffeurs de camion qui ont de l’espace disponible. Convoy est l’une des rares entreprises privées de la région de Seattle évaluées à plus d’un milliard de dollars, levant 400 millions de dollars pour une évaluation de 2,7 milliards de dollars en septembre.

PDG du convoi Dan Lewis. (Photo .)

Dans une interview avec ., Okerstrom a déclaré qu’il avait entendu parler de Convoy pour la première fois au début de l’histoire de la société, alors qu’il était directeur financier d’Expedia, assis dans le C-suite à côté de Dara Khosrowshahi, alors PDG d’Expedia. Maintenant PDG d’Uber, Khosrowshahi était l’un des premiers investisseurs du Convoi.

Cette histoire est très pertinente maintenant: Uber est en concurrence avec Convoy via son activité Uber Freight, à tel point que Khosrowshahi a cédé sa participation dans Convoy après avoir rejoint Uber, pour éviter un conflit d’intérêts. Uber a classé Convoy parmi ses concurrents, avec Amazon.

«J’ai commencé à suivre Conroy peu de temps après son lancement, car Dara était un investisseur», a déclaré Okerstrom. «Il s’est assis juste à côté de moi, et nous parlions donc toujours d’investissements, d’idées d’investissement. Et donc j’étais très intrigué par ce qu’ils faisaient.

Convoy a levé 668 millions de dollars au cours de sa vie auprès d’investisseurs, dont le co-fondateur de Microsoft Bill Gates; Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos; Marc Benioff, PDG de Salesforce; Les fondateurs de Code.org, Hadi et Ali Partovi; l’ancien président de Starbucks, Howard Behar; Bono et The Edge de U2; entre autres.

Barry Diller, président du groupe Expedia, au centre, s’entretient avec Dara Khosrowshahi et Mark Okerstrom lors d’un événement en 2016. (Photo de fichier . / Todd Bishop)

Un autre investisseur de Convoy est également familier à Okerstrom: Barry Diller, le président d’Expedia Group, qui a évoqué un désaccord sur la stratégie et des résultats financiers décevants pour les départs brusques d’Okerstrom et le directeur financier Alan Pickerill en décembre. C’était avant que la pandémie ne jette le marché du voyage en vrille.

Après le départ d’Okerstrom d’Expedia, il envisageait ses prochaines étapes lorsque Lewis l’a contacté.

«Dan vient de tendre la main au bon moment; J’avais l’expérience de l’entreprise. Je n’avais jamais travaillé dans une entreprise à un stade antérieur. Et pourtant, il y avait tellement de parallèles intéressants entre ce que nous avions fait à Expedia et l’opportunité qui nous attendait à Convoy. … Je viens de dire: «Je ne peux tout simplement pas laisser passer ça. Ça va être génial. « »

Okerstrom a déclaré qu’il était également attiré par les avantages environnementaux liés à la création de nouvelles efficiences dans le transport maritime.

Dans certaines entreprises, embaucher une personne ayant de l’expérience en tant que PDG d’une société ouverte annoncerait une offre publique initiale, mais Lewis a minimisé cette notion.

« Je ne pense pas que ce soit le principal moteur ici », a déclaré Lewis en réponse à la question de l’introduction en bourse. «Si vous écoutez les discussions de notre équipe de direction, ce n’est pas à cela que nous passons notre temps à réfléchir en ce moment. C’est ainsi que nous développons la meilleure entreprise et continuons à servir les clients de nouvelles manières. «

Ils passent du temps à se développer dans de nouveaux secteurs d’activité. Lewis a souligné le lancement récent par Convoy d’un service de paiement et d’une carte de carburant pour les transporteurs comme des exemples précoces des types de programmes et d’initiatives que la société cherche à déployer. L’idée, a déclaré Lewis, est de «vraiment penser au camionnage à travers plusieurs modes, mais aussi de commencer à réfléchir, comment rendre la chaîne d’approvisionnement plus efficace dans tous les endroits qui se chevauchent et interagissent avec le camionnage.

Lewis a déclaré que la société avait trouvé en Okerstrom « quelqu’un qui peut nous aider à réfléchir à ce à quoi ressemble cet avenir … dans plusieurs entreprises, en pleine expansion pour servir nos clients. »

La pandémie a été une montagne russe pour Convoy, provoquant une volatilité sauvage dans les chaînes d’approvisionnement. La société affirme avoir vu la demande de camionnage bondir en mars et plonger en avril, avant de rebondir à des niveaux approchant maintenant des sommets sans précédent.

La société a supprimé quelques postes au début de la récession économique, principalement dans le recrutement, après avoir réduit le nombre de postes vacants pour l’année. Cependant, Convoy continue d’ajouter des employés et cherche à occuper des postes vacants.

Pour mémoire, Okerstrom n’a jamais travaillé dans le camionnage, mais il souligne que les oncles de sa femme sont des chauffeurs de camion dans son Canada natal, au cas où cela ferait quelque chose pour améliorer ses références dans l’industrie.

Si et quand Convoy s’étend là-bas, il a dit: «Je serai une célébrité de la famille.»