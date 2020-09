L’opérateur virtuel CoopVoce a récemment lancé la nouvelle offre CallAll Top 20 avec GigaSpesa, mais seulement pour certains utilisateurs, peu pour être précis.

L’offre peut être demandée avec portabilité auprès d’un autre opérateur de deux manières: en récupérant la carte SIM dans le magasin, après avoir effectué la réservation en ligne via une page dédiée sur le site officiel de CoopVoce. Découvrons ensemble ce qu’il propose.

CoopVoce lance le Top 20 ChiamaTutti avec GigaSpesa pour quelques utilisateurs

Les nouvelles offres ChiamaTutti TOP 20 minutes sans limites appeler tous les managers, 1000 SMS envers tous et 20 giga en 4G pour naviguer sur le Web. Le prix est seulement 8 euros par mois pour toujours. Suite à son activation, vous recevrez un SMS de confirmation de l’opérateur. Le message contient le message suivant: «Merci! Nous confirmons la réservation de votre SIM CoopVoce. Dans les 15 prochains jours à partir d’aujourd’hui, vous pouvez vous rendre au magasin Coop le plus proche http://bit.ly/PuntivenditaCoop et récupérer votre carte SIM ».

Si vous choisissez de recevoir votre carte SIM à domicile, l’envoi s’effectue via Poste Italiane avec paiement à la livraison (10 euros). Veuillez noter que, pour délivrer la carte SIM, le titulaire doit être présent et doit remettre les documents requis et signer le contrat. Lors de la livraison de la carte SIM, une photocopie de la pièce d’identité valide et du code fiscal doit être remise à l’employé de Poste Italiane.

En attendant, la nouvelle initiative est un grand succès GigaSpend que dans Ligurie, dans les points de vente Coop, vous permet d’obtenir 1 Go gratuit pour 10 euros dépensés. Le gigaoctet maximum accumulé correspond à 20 Go et bien évidemment uniquement pour les utilisateurs de CoopVoce. Pour connaître toutes les autres offres actuellement disponibles, visitez le site officiel de l’opérateur.