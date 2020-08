Au cours du prochain mois de septembre 2020, l’opérateur virtuel CoopVoce, lancera une nouvelle offre appelée Top 40, qui remplacera l’actuel Top 20 d’été, pour moins de 10 euros par mois.

Je vous rappelle le Top 20, qui pour le moment peut être activé pour toutes les demandes d’ici le 9 septembre 2020, mais l’opérateur pourrait encore décider de l’étendre et proposer les deux. Découvrons ensemble le bundle complet de la nouvelle offre.

CoopVoce prête à lancer le Top 40 pour moins de 10 euros par mois

À partir du 10 septembre 2020 e jusqu’au 14 octobre 2020, à l’exception de tout changement, la nouvelle offre dénommée CoopVoce Top 40 sera disponible, également valable pour les clients nouveaux et existants. La nouvelle offre comprendra minutes illimitées les appels vers tous les numéros nationaux de réseaux mobiles et fixes, 1000 SMS envers tous et 40 Gig de trafic de données jusqu’à 4G au prix de 9,50 euros par mois.

Les frais d’activation valables pour i nouveaux clients, pour ceux qui activent un nouveau numéro ou avec la portabilité d’un autre opérateur, sera égal à 0 euros, alors que pour les clients existants il sera de 9 euros, qui sera déduit avec le coût du premier mois à l’avance. Pour le moment, on ne sait pas encore si la nouvelle offre Top 40 sera activée par de nouveaux clients avec les modalités actuelles envisagées pour le Top 20, c’est-à-dire uniquement dans les points de vente Coop en ligne uniquement avec réservation et retrait en magasin.

Les nouveaux clients qui demandent le Top 40 devront engager un coût initial de 10 euros avec 5 euros de trafic inclus. A partir d’avril 2020, le trafic inclus dans la nouvelle SIM rechargeable CoopVoce se compose de 1 euro de trafic téléphonique et 4 euro de bonus. Celui-ci n’est pas remboursable en cas de résiliation de la ligne et ne peut être transféré en cas de portabilité du numéro. Il ne reste plus qu’à attendre pour en savoir plus.