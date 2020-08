Más que nada, porque ahora puedes comprar el WD My Passport Go 2 TB, con un descuento del 41 por ciento para que te ahorres casi 200 euros en su compra. Teniendo en cuenta que es uno de los mejores discos duros externos, es uno de esos chollos que no deberías dejar escapar.

Un disco duro muy resistente

A nivel estético nos encontramos con un modelo que presume de unos acabados de aluminio pour dotar al WD My Passport Go 2 TB de un aspecto premium. Además, cuenta con una capa fabricada en caucho de couleur amarillo que envuelve al dispositivo. Con ello, este disco duro ofrece un punto diferenciador.

¿El motivo? Este modelo resiste caídas de hasta 2 metros, gracias a la protección de caucho para soportar impactos y sacudidas incluso cuando está conectada la unidad a tu PC u ordenador portátil. Todo en un tamaño realmente comedido, ya que el WD My Passport Go 2 TB tiene unas dimensions de 9.4 x 6.6 x 0.99 cm, junto a un peso que no alcanza los 60 grammes. Queda claro que, debido a su formato compacto, es un disco ideal para llevarte donde quieras. Ni te darás cuenta que lo llevas en el bolsillo.

Unas velocidades de altura

A nivel de funcionalidad, nos encontramos con una sorpresa muy interesante: es un modelo SSD. De esta manera, vas a poder disfrutar de unas velocidades de lectura y escritura que te permitirán pasar películas en 4K en muy poco tiempo. Para que te hagas a la idée, el WD My Passport Go 2 TB alcanza velocidades de hasta 400 megas por segundo.

Por otro lado, destacar que incluye un software de copia de seguridad automática para Windows y es ccompatible avec Time Machine pour réaliser des copies de sécurité en Mac. Gracias a ello podrás tener la información a salvo, además de poder restaurar tu ordenador de forma muy fácil a través e esta herramienta.

La guinda del pastel lo ponen los 2 TB de capacidad que ofrece este disco duro en oferta, un tamaño más que suficiente para cualquier usuario que busque un modelo de gran formato con el que almacenar todo tipo de archivos sin que el espacio pueda ser un problema . Así que, no dejes escapar la oportunidad de comprar el WD My Passport Go 2 TB plus barato que nunca gracias a esta interesante oferta de Amazon.