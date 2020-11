De nombreux utilisateurs commentent qu’en essayant de copier leurs photos et vidéos depuis des appareils iPhone ou iPad, avec leur ordinateur, ils trouvent un message qui indique essentiellement que ces ordinateurs sont inaccessibles. Par conséquent, ci-dessous, nous allons vous apprendre à réparer le erreur 0x80070141 lors de la synchronisation iOS avec Windows 10.

Comme nous l’avons dit, il s’agit d’une situation dans laquelle l’utilisateur ne peut pas transférer ses éléments depuis ces périphériques de stockage, que ce soit une clé USB ou l’un des mobiles ou tablettes d’Apple.

De plus, le problème apparaît généralement accompagné de ce message:

Une erreur inattendue vous empêche de copier le fichier. Si vous continuez à recevoir cette erreur, vous pouvez utiliser le code d’erreur pour rechercher de l’aide sur ce problème. Erreur 0x80070141: le périphérique est inaccessible.

Astuces pour l’erreur 0x80070141 lors de la synchronisation d’iOS avec Windows 10

Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes de matériel et de périphériques

La première des solutions possibles à ce problème se produit, comment pourrait-il en être autrement, en exécutant l’utilitaire de résolution des problèmes de matériel et de périphériques, en suivant ces étapes:

Ouvrez l’invite de commande avec les privilèges d’administrateur sur votre PC Windows 10 Dans la fenêtre d’invite de commande, entrez le code suivant: “msdt.exe -id DeviceDiagnostic” Appuyez sur Entrée pour exécuter le code Sur la page suivante, acceptez et continuez avec les instructions à l’écran jusqu’à ce que le processus soit terminé

Exécutez ChkDsk sur USB

Si vous rencontrez cette erreur lors de l’utilisation d’un lecteur externe, le problème peut y être lié. Ce que vous devez faire est d’exécuter ChkDsk sur l’USB et réessayer.

Utilisez une clé USB différente

C’est peut-être la première chose que vous avez essayée mais, sinon, nous vous recommandons de tenter votre chance avec une autre clé USB. Ceci, afin d’éliminer toute possibilité de connexion incompatible du port USB de l’ordinateur. Par exemple, si vous avez utilisé un USB 2.0, passez à 3.0. Et vice versa.

Réinstaller l’appareil

Comme le sous-titre l’indique bien, cette solution nous oblige à réinstaller l’appareil pour voir si cela résout le problème. Pour réaliser cette procédure, vous devez suivre les étapes que nous détaillons:

Assurez-vous que le téléphone est connecté à l’ordinateur Cliquez avec le bouton droit sur Démarrer et sélectionnez Gestionnaire de périphériques Sélectionnez le lecteur Flash ou le téléphone Cliquez avec le bouton droit et choisissez Désinstaller Déconnectez le lecteur Flash ou le téléphone et laissez-le installer le pilote Puis cliquez sur l’icône Rechercher les modifications matérielles jusqu’à ce que le périphérique soit détecté Redémarrez votre ordinateur et essayez de le reconnecter avec le périphérique en question

Connectez-vous en tant qu’appareil multimédia ou MTP

Parfois, le transfert de fichiers via l’appareil photo ou PTP peut être la cause de l’erreur dont nous parlons. En fait, vous devriez miser sur le périphérique multimédia ou MTP, qui prend en charge plus de types de fichiers que PTP. Pour cette raison, nous devons sélectionner Appareil multimédia pour transférer des fichiers entre le téléphone ou la tablette iOS et l’ordinateur.

Le transfert de fichiers via l’appareil photo (PTP) peut également provoquer une erreur 0x80070141. En fait, le périphérique multimédia (MTP) prend en charge plus de types de fichiers que PTP. Par conséquent, sélectionnez Périphérique multimédia pour transférer des fichiers entre le téléphone et le PC, puis vérifiez si cela fonctionne. Vous pouvez donc résoudre l’erreur 0x80070141 lors de la synchronisation d’iOS avec Windows 10. Vous ne savez pas comment faire? Suivez ces étapes:

Ouvrez les paramètres de votre appareil iOS Allez dans Stockage Trouvez la section Appareil multimédia ou MTP et cochez cette case

Maintenant, gardez à l’esprit que cette erreur particulière peut également être associée à d’autres défaillances du système. Sans aller plus loin, nous avons récemment appris à corriger l’erreur 0x80070141 du Microsoft Store.

Partage-le avec tes amis!