Le processus de restauration du système est l’un des plus courants que nous exécutons habituellement sous Windows. Malgré quelques bugs causés par certaines mises à jour de Windows 10, la vérité est que cela ne pose généralement pas de problèmes. Cependant, cela ne signifie pas que, de temps en temps, nous recevons des messages d’erreur. Parmi eux, le erreur 0x81000204 de Restauration du système c’est l’un des plus courants. Maintenant, que pouvons-nous faire si notre intention est de nous débarrasser de ce problème sans en subir les conséquences négatives?

La première chose que nous devons souligner à cet égard est que, si lorsque vous essayez d’effectuer un processus de restauration du système sur votre appareil Windows 10, vous vous trouvez face à l’erreur 0x81000204, vous devez continuer à lire car il y a certaines sorties auxquelles nous devons prêter attention. Il est pratique, comme toujours, de les suivre dans l’ordre indiqué.

Comment réparer l’erreur 0x81000204 dans Windows 10?

Exécutez CHKDSK

Appuyez sur la touche Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez cmd, puis appuyez sur CTRL + MAJ + ENTRÉE Cela vous donnera accès à l’invite de commandes. Écrivez cette commande chkdsk / x / f / r Lorsque vous avez entré, le système vous demandera si vous voulez exécuter CHKDSK. Vous devez dire oui et redémarrer votre ordinateur afin que ce mécanisme corrige les pannes possibles que votre ordinateur peut avoir.

Lancer une analyse SFC

Le vérificateur de fichiers système est un utilitaire Microsoft Windows qui permet aux utilisateurs de rechercher et de restaurer des fichiers système Windows corrompus. Cette solution nécessite que vous exécutiez une analyse SFC, puis que vous tentiez à nouveau d’exécuter la restauration du système.

Effectuer une analyse DISM

Le DISM ou système de gestion et de maintenance des images de déploiement est intégré à Windows 10. Nous pouvons l’exécuter, de la manière la plus simple, directement à partir de PowerShell. Cela nous permettra de réparer et de préparer les images Windows. Par exemple, des images Windows traditionnelles ou des disques virtuels.

Dans ce cas, vous devez effectuer une analyse DISM, puis réessayer la restauration du système.

Utilisez l’invite de commande Windows

Ouvrez l’invite de commande, comme nous l’avons expliqué précédemment, et entrez ces commandes dans l’ordre suivant:

reg supprimer «HKLM \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows NT \ SystemRestore» / v «DisableSR» / f reg supprimer «HKLM \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows NT \ SystemRestore» / v «DisableConfig» / f reg add «HKLM \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ SPP \ Clients» / v »{09F7EDC5-294E-4180-AF6A-FB0E6A0E9513}» / t REG_MULTI_SZ / d “1” / f schtasks / Change / TN “Microsoft \ Windows \ SystemRestore \ SR” / Enable vssadmin Resize ShadowStorage / For = C: / On = C: / Maxsize = 25GB sc config wbengine start = demand sc config swprv start = demande sc config vds start = demande sc config VSS start = demande

Lorsque vous avez terminé, essayez à nouveau une restauration.

Réinitialiser le référentiel

Une autre solution serait de démarrer l’ordinateur en mode sans échec, sans connexion réseau, et d’ouvrir l’invite de commande en tant qu’administrateur. Lorsque vous avez terminé, tapez Enter.net stop winmgmt. Avec cela, vous arrêterez presque automatiquement le service d’instrumentation d’administration Windows. Plus tard, accédez à C: Windows System32 wbem. Remplacez le nom du référentiel par repositoryold. Redémarrez votre ordinateur et réessayez.

Exécuter la restauration du système en mode sans échec

Démarrez votre PC en mode sans échec et essayez de créer un point de restauration système ou, directement, de restaurer à un point de restauration précédent. Cela est dû au fait que de nombreux services ou pilotes non Microsoft peuvent interférer avec le bon fonctionnement de la restauration du système.

Utiliser un logiciel de sécurité tiers

Cette solution implique simplement que nous tirions parti de certaines des applications de sécurité que d’autres entreprises développent, par exemple un antivirus, en essayant d’éliminer les éléments qui pourraient endommager la restauration. Évidemment, nous parlons de choisir celui qui n’est pas Microsoft Defender lui-même.

Effectuer une réparation Windows 10

Si rien de ce qui précède n’a permis de résoudre un tel problème, la seule alternative qui reste disponible est peut-être d’effectuer une réparation Windows. D’accord, beaucoup préfèrent ou essaient d’aller au-delà, mais peut-être rencontrez-vous une erreur 0x81000204 à la suite d’une défaillance du système plus grave.

