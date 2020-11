De temps en temps, certains utilisateurs d’ordinateurs rencontrent le erreur c000021A sur leurs PC Windows 10. Pour beaucoup, c’est ce qui pourrait être considéré comme une erreur système fatale. Dans cet article, nous allons essayer d’expliquer certaines des principales causes de l’échec et ce que vous pouvez faire pour essayer de le réparer.

En principe, nous pouvons souligner que cette erreur apparaît lorsque Windows détecte une situation de sécurité compromise au sein d’un sous-système en mode utilisateur, tel que WinLogon ou CSRSS. A la fin d’un processus de cette classe, le système passe en mode noyau, car il ne peut pas fonctionner sans CSRSS ou WinLogon.

Une autre cause de l’erreur c000021a est que les fichiers ne correspondent pas sur le disque dur. En règle générale, vous obtenez cet échec après la restauration des fichiers système à partir d’une sauvegarde. Ou aussi, après l’installation ou la mise à jour de pilotes de périphériques, de services ou de logiciels tiers. Il arrive que dans de telles circonstances, le programme de restauration ignore les fichiers système cruciaux. Et cela peut causer des inconvénients.

Solutions possibles à l’erreur système c000021A dans Windows 10

Désinstaller le logiciel en conflit

Au mieux, vous vous souviendrez peut-être quand vous avez commencé à rencontrer cette erreur. Dans plus d’un cas, cela pourrait vous mener immédiatement après le téléchargement ou l’installation de certains logiciels.

Étant donné que le dernier logiciel que vous avez installé ou mis à jour peut être le coupable, vous pouvez résoudre le problème en désinstallant ou en désactivant le logiciel défectueux. Pour cela, suivez ces étapes:

Ouvrez la boîte de dialogue Exécuter en appuyant sur la touche Windows + REscribe appwiz.cpl dans la boîte de dialogue Exécuter et cliquez sur OK. Dans la colonne Installé, vous pouvez analyser la date à laquelle chaque programme a été installé sur votre PC. De cette façon, il vous sera plus facile de savoir lequel est celui qui a causé l’échec Cliquez avec le bouton droit sur l’application en question et sélectionnez Désinstaller Suivez les instructions à l’écran pour terminer le processus

Exécutez le vérificateur de fichiers système

Dans un deuxième temps, nous vous recommandons d’exécuter le vérificateur des fichiers système à partir du mode sans échec de votre ordinateur Windows 10. Cela pourrait vous aider à plusieurs reprises.

Exécutez la commande DISM dans l’invite de commandes

Si, avec la procédure précédente, vous avez pu accéder au système mais pas corriger l’erreur c000021a, vous pouvez exécuter la commande DISM à partir de l’invite de commande, en suivant les étapes suivantes:

Démarrez votre ordinateur en mode sans échec Windows Ouvrez l’invite de commande Dans la fenêtre d’invite de commande, entrez cette commande dism / image: C: / cleanup-image / revertpendingactions Appuyez sur Entrée pour l’exécuter

Exécuter la restauration du système

La dernière solution possible à cette erreur c000021a consiste à effectuer une restauration du système.

Effectuer une réinitialisation du cloud

Enfin, si la restauration du système ne fonctionne pas, la dernière chance qui reste est Cloud Restore.

