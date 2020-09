Si vous avez un ordinateur avec le système d’exploitation Windows 10 et que pendant son utilisation, vous remarquez des bruits étranges, tels que des craquements, des pops ou des rayures, vous avez des problèmes. Ces bruits curieux, qui proviennent directement des haut-parleurs ou des sorties audio de votre PC, peuvent s’avérer une erreur interne. Par conséquent, la meilleure chose à faire est de travailler sur l’équipement pour le réparer le plus rapidement possible. Et, si vous ne savez pas quoi faire, les astuces suivantes pour réparer bruits d’interférence dans Windows 10 ils vous aident certainement.

Comment éviter les bruits d’interférence dans Windows 10?

Configurer la gestion de l’alimentation du processeur

L’un des premiers tests à effectuer est de régler la gestion de l’alimentation du processeur sur 100%. Pour y parvenir, il vous suffit de suivre quelques étapes simples, les suivantes:

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de la batterie dans la barre des tâches Allez dans Options d’alimentation Puis cliquez sur Modifier les paramètres du plan pour modifier le plan d’alimentation Puis allez dans Modifier les paramètres d’alimentation avancés Faites défiler vers le bas, développez la section Gestion de l’alimentation du processeur mode, développez l’état minimum du processeur Amenez-le à 100% de sa puissance Allez sur Appliquer, OK, pour que les modifications soient enregistrées

Vérifiez si le son parasite reste sur votre ordinateur ou s’il a été complètement éliminé.

Mettre à jour les pilotes audio

Dans un second temps, nous vous recommandons de revoir les commandes audio. Il est important qu’ils soient mis à jour à la dernière version car, sinon, nous pouvons souffrir de ces problèmes et sons.

Pour obtenir la dernière version de vos pilotes audio, le moyen le plus simple de le faire est d’aller sur le site Web du fabricant. Si vous ne les trouvez pas là-bas, vous pouvez tenter votre chance sur des sites spécialisés ou des programmes comme DriverEasy.

Changer le format du son

Si vous rencontrez un problème de son, presque comme un pop, dans Windows 10, suivez ce tutoriel:

Appuyez sur les touches Windows + R pour afficher la boîte de dialogue Exécuter Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez mmsys.cpl et appuyez sur Entrée Cliquez sur le haut-parleur avec une coche verte pour le sélectionner Puis cliquez sur Propriétés et plus tard sur l’onglet Avancé Choisissez les bits, 44100 Hz, dans le menu déroulant Aller à Appliquer, puis OK

Encore une fois, vérifiez si le problème est complètement résolu.

Désactiver l’audio HDMI ATI

Parfois, l’appareil audio ATI HDMI peut être la raison pour laquelle un son ennuyeux sort de notre appareil. En guise de solution, ce que nous devons faire est de désactiver l’appareil en question, comme ceci:

Appuyez sur les touches Windows + X pour ouvrir le menu Power User Puis appuyez sur la touche M pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques Là, ouvrez les contrôleurs son, vidéo et jeu Cliquez avec le bouton droit sur le périphérique audio ATI HDMI et sélectionnez Désactiver

Voyez si les problèmes persistent. Si malheureusement c’est le cas, il y a toujours une réponse que vous devriez envisager.

Exécutez le vérificateur de latence DPC

Une latence élevée peut être la source de nombreux problèmes audio, y compris un son éclatant. DPC Latency Checker est un logiciel qui nous aide à surveiller la latence du système et à éviter les pannes.

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger et d’installer cet outil sur votre ordinateur. Lorsque vous l’avez fait, et après l’avoir exécuté, vous remarquerez que l’analyse du système prend quelques minutes. Après cela, si vous voyez des barres vertes, cela signifie que le système est en bon état. Si vous voyez des barres rouges, en revanche, cela signifie que certains appareils génèrent des erreurs. Vous pouvez même voir quel appareil est à l’origine de ce problème.

Avec toutes ces astuces que nous venons de vous apprendre, ce son de brouillage doit être fait.

Partage-le avec tes amis!