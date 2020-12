Si vous suivez généralement tous nos articles, vous aurez vu que nous passons régulièrement en revue certains des messages d’erreur les plus courants pouvant apparaître sous Windows. Dans ce cas, cependant, nous ne voulons pas nous concentrer sur l’un d’entre eux en particulier, mais plutôt parler de plusieurs. En gros, nous essaierons de nous référer au erreurs 0X80073BC3, 0X8007002 et 0X80073B92, et sa solution.

La première chose à mentionner à propos de tous ces messages de bogue est que, comme vous pouvez le voir, ils se ressemblent beaucoup. Ce n’est pas une coïncidence loin de là. Après tout, ils sont tous liés aux mises à jour Windows. D’où l’idée de les réunir.

En plus de cela, nous pouvons mentionner que les inconvénients en question apparaissent à la suite de plusieurs partitions système qui se confondent dans le processus de mise à jour. Ils sont généralement accompagnés de la légende: “Le périphérique système demandé est introuvable, il y a une violation de partage ou plusieurs périphériques correspondent aux critères d’identification.”

Dans tous les cas, cet article vous guidera dans la résolution de ce problème avec des étapes simples.

Comment réparer 0X80073BC3, 0X8007002 et 0X80073B92?

Comme nous l’avons dit précédemment, et toujours selon Microsoft, ces erreurs se produisent lorsque la mise à jour en question détecte que plusieurs partitions du système tournent lors de l’analyse et de sa validation. Par conséquent, il est courant que vous rencontriez cette erreur lors de l’installation d’un nouveau lecteur système sans avoir déconnecté l’ancien, ce qui provoque un conflit.

Par conséquent, vous devez déconnecter la partition du système à l’origine du problème:

Déconnectez le lecteur en conflit

Bien que la meilleure façon d’y parvenir soit de retirer physiquement le lecteur, nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que la désactivation est possible grâce à un retrait temporaire. Ce que vous devez faire ensuite, c’est redémarrer l’ordinateur, démarrer dans le BIOS et, après avoir localisé la section en conflit dans le matériel, utiliser le clavier pour vous déplacer et le désactiver temporairement.

Redémarrez ensuite votre ordinateur et essayez à nouveau de mettre à jour le système. Étant donné que la deuxième partition système n’est plus disponible, le processus de mise à jour doit se terminer.

Retirez le deuxième lecteur du système

Windows 10 Disk Partition Manager propose des outils pour supprimer, créer et fusionner des partitions système en cas de besoin. Vous pouvez l’utiliser, bien sûr, pour supprimer la partition système que vous n’utilisez pas, puis en créer d’autres en fonction de vos intérêts.

Une fois que vous avez fait cela, vous devez essayer de mettre à jour et Windows Update ne devrait pas échouer.

