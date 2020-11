La société américaine a présenté le nouveau Corsair HS70 Bluetooth, un casque sans fil qui combine qualité et ergonomie exceptionnelles avec une grande polyvalence et un haute qualité sonore.

En termes de design, nous voyons que le Corsair HS70 Bluetooth conserve la même ligne que celle que nous avons vue dans d’autres casques précédents, tels que le Corsair HS60 Haptic, que nous avons eu l’occasion d’analyser récemment, bien qu’ils émergent comme une proposition plus sérieuse et discrète en pariant sur une finition noire, sans fanfare.

En matière de qualité de fabrication, Corsair a conservé toutes les clés qui différencient les séries HS60 et HS70, y compris le bandeau fini en aluminium, une matière légère mais très résistante, le rembourrage en mousse mémoire avec effet mémoire et revêtement sur cuir synthétique au toucher très doux. J’ai eu l’occasion de tester ce design et de la finir sur plusieurs modèles Corsair différents, et je dois dire que c’est sans aucun doute l’un de mes préférés.

Corsair HS70 Bluetooth: une liberté totale pour vous donner le contrôle

En termes de conception et de qualité de fabrication, le Corsair HS70 Bluetooth est à la hauteur de ce que vous attendez de la série HS70. Il n’y a rien de nouveau à cet égard, et c’est bien, mais si nous regardons les différentes options de connectivité que ces écouteurs intègrent, nous nous rendrons compte que le Corsair HS70 Bluetooth offrent une grande polyvalence pour nous donner un contrôle total.

Voulez-vous profiter de votre musique préférée sans câbles? Eh bien allez-y, grâce à votre Connectivité Bluetooth vous pouvez les connecter à n’importe quel appareil compatible, et vous pouvez également utiliser le microphone amovible intégré pour parler avec vos amis et profiter de nombreuses applications, parmi lesquelles, comment pourrait-il en être autrement, la célèbre plateforme Discord. Le microphone est unidirectionnel avec suppression du bruit et est certifié pour offrir une bonne expérience utilisateur avec cette plate-forme.

Préférez-vous utiliser vos écouteurs avec une console? Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous connecter à n’importe quelle console (Nintendo Switch, PS4 / PS5, Xbox One et Xbox Series X / Series S) sans problème en utilisant le Câble jack 3,5 mm. Préférez-vous une connexion filaire sur PC? Eh bien parfait, connectez-les par Cable USB et vous profiterez d’un son 24 bits / 96 kHz de haute qualité.

La compatibilité, et les différentes options de connectivité offertes par le Corsair HS70 Bluetooth, les rend une solution tout-terrain très intéressant pour les utilisateurs qui jouent vos jeux vidéo préférés sur différentes plateformes, et qui recherchent des écouteurs qui leur permettent de profiter de tous de manière optimale, et sans avoir à vous soucier d’entrer dans des paramètres complexes ou en ayant à faire face à des problèmes de compatibilité.

Corsair HS70 Bluetooth spécifications, prix et disponibilité

Écouteurs sans fil de haute qualité en aluminium, avec mousse à mémoire et rembourrage en cuir synthétique. Connectivité Bluetooth, prise jack 3,5 mm et USB. Nous pouvons les utiliser pour passer et recevoir des appels via un appareil mobile. Compatible avec Nintendo Switch, PS4 / PS5, Xbox One, Xbox Series X / Series S et PC, et pratiquement tout appareil avec un connecteur jack 3,5 mm et / ou Bluetooth. Ils combinent le son d’une connexion filaire avec le son d’une connexion Bluetooth. On peut, par exemple, écouter le son d’une console avec celui de notre appareil mobile en même temps. Haute qualité sonore grâce à ses haut-parleurs en néodyme de 50 mm personnalisés. Microphone amovible à réduction de bruit unidirectionnel certifié Discord. Compatible avec Windows Sonic pour un son surround à 360 degrés. Jusqu’à 30 heures d’autonomie pour chaque charge de batterie. Compatible avec le logiciel iCUE sur PC et Mac Commandes sur l’oreille pour régler le son et le microphone. Fréquence de réponse du casque: 20 Hz – 20 kHz. Sensibilité du casque: 109dB (+/- 3dB) .ç Impédance: 32k ohms @ 1 kHz. Portée de la connexion sans fil: jusqu’à 10 mètres. Impédance du microphone: 2k ohms. Fréquence de réponse du microphone: 100 Hz à 10 kHz. Sensibilité du microphone: -40 dB (+/- 3dB). Mesures: 161 mm x 99 mm x 207 mm. Poids: 352 grammes.

Les écouteurs Bluetooth Corsair HS70 sont disponibles à partir d’aujourd’hui au prix de 109,99 euros, TVA comprise.

Je peux confirmer que dans quelques jours nous recevrons une unité pour procéder à son analyseNous pourrons donc vous faire part très prochainement de nos impressions sur ces nouveaux écouteurs Corsair.