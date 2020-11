En janvier de cette année, Cherry a présenté ses nouveaux commutateurs Viola, un nouveau format qui voulait offrir aux fabricants la possibilité de créer des claviers mécaniques moins chers. Ces commutateurs sont ce que Corsair a voulu utiliser pour son nouveau K60 RGB Pro, un clavier qui a été présenté aujourd’hui et qui présente les nouveaux commutateurs de la société allemande.

Corsair K60 RGB Pro, une nouvelle expérience de jeu

Avec le nouveau clavier Corsari K60 RGB Pro, la société propose un appareil avec un cadre en aluminium et un rétroéclairage RGB. La finition en aluminium brossé lui donne un aspect haut de gamme tout en le rendant plus fort et en aidant à améliorer l’éclairage RVB du clavier.

Sous chaque touche de ce nouveau clavier, nous trouvons un système rétroéclairé RVB lumineux, où chacun d’eux peut être personnalisé avec le logiciel iCue Software, ce qui nous permet de créer des effets frappants avec lesquels faire ressortir notre clavier et également réaffecter chaque touche, y compris le programmation de macros personnalisées. iCue a également la possibilité de synchroniser l’éclairage avec d’autres appareils Corsair et inclut la prise en charge des actions et des événements de jeu afin que le clavier réagisse à chacun d’eux.

Les nouveaux commutateurs CHERRY Viola offrent un déplacement linéaire fluide, avec des frappes fiables et précises avec la sensation incomparable d’un clavier mécanique. Ils sont dotés d’un système de contact en V autonettoyant breveté qui offre une activation CrossLinear en deux étapes. Ceci, associé à la prise en charge du rollover N-key, offre un clavier précis, avec une vitesse de réponse élevée et sans problèmes de fantômes.

Corsair K60 PRO

Le nouveau K60 RGB Pro ne vient pas seul, car Corsair a présenté à côté de lui le nouveau K60 PRO, avec les mêmes interrupteurs à clé CHERRY VIOLA et le rétroéclairage LED rouge, et le K60 RGB PRO SE avec repose-poignet magnétique et rembourré de qualité supérieure.

Corsair K60 PRO SE

Ceux-ci sont rejoints par le nouveau Corsair K60 RGB PRO Low Profile, qui monte des commutateurs Cherry MX à profil bas et a une hauteur de seulement 11,96 mm.

Disponibilité et prix

Le clavier mécanique CORSAIR K60 RGB PRO est arrivé disponible pour un prix de 129,99 €, tandis que le K60 RGB PRO Low Profile nous l’avons pour 149,99 €. Les autres modèles n’apparaissent toujours pas sur le Web, mais ils ne devraient pas tarder à apparaître et à faire connaître leur prix.

