Corsair MM700 RGB - Élargissez le champ de jeu

Parfois, nous ne prêtons pas attention aux éléments qui, comme le tapis de souris, sont plus importants que ce que nous lui accordons. Alors, Des propositions comme ce Corsair MM700 RGB servent, sans aucun doute, à nous rappeler qu’il ne faut pas négliger les éléments ce qui, dans certains contextes, peut faire une différence importante. Et la vérité est que, compte tenu de l’utilisation intensive de la souris que la plupart d’entre nous font, la liste de ces contextes est plus large qu’on ne pourrait le penser au début.

Mais, bien sûr, pour comprendre ce Corsarir MM700 RGB il est nécessaire pour beaucoup, en premier lieu, de faire une analyse de la façon dont nous utilisons habituellement le PC ou, pour être plus exact, la souris. Traditionnellement, le tapis de souris était quelque chose auquel nous ne prêtions pratiquement aucune attention. Dans certains cas, nous l’avons acquis pour des raisons esthétiques ou comme souvenir, et dans de nombreux autres cas nous nous sommes contentés de celui obtenu en cadeau lors de tout type de foire, événement, etc.

Cependant, depuis de nombreuses années maintenant, les professionnels du design ont souligné l’importance du tapis, du matériau avec lequel il est fabriqué, de sa taille, de l’uniformité de sa surface … de multiples aspects qui, quand il faut travailler avec précision, finissent par être très importants. Et c’est en pensant aux utilisateurs qui ont besoin d’une telle précision que des produits tels que le tapis Corsair MM700 RGB voient le jour.

Si cette référence vous semble familière, c’est normal, depuis quelques mois nous avons testé en profondeur le prédécesseur du pad Corsair MM700 RGB, le tapis 3XL MM500, également de Corsair, un grand tapis, extrêmement polyvalent et construit avec une belle sélection de matériaux, afin d’offrir des propriétés de glissement bien au-dessus de ce que l’on obtient avec un tapis normal.

Avec le pad RGB Corsair MM700, Corsair met une torsion sur le concept qui était déjà avancé avec le MM500. Le premier et le plus frappant est sans aucun doute son Éclairage RVB dynamique à 360 degrés (s’étend tout autour du tapis) divisé en trois zones, et qui peut être contrôlé directement depuis le tapis, ou via Corsair iCUE, le logiciel du fabricant qui vous permet de contrôler l’éclairage LED de vos appareils et accessoires. Pour faciliter le réglage de l’éclairage à notre guise, dispose de douze profils d’éclairage RVB préconfigurés et un accès immédiat, avec les commandes sur le tapis.

Corsair MM700 RGB est également un hub USB

Une autre nouveauté intéressante du Corsair MM700 RGB est que intègre un hub avec deux ports USB, ce qui rend la connexion d’appareils tels que des écouteurs ou la souris plus confortable, surtout si le boîtier du PC n’est pas particulièrement accessible, ainsi que si nous changeons habituellement les appareils en cours d’utilisation en fonction de ce que nous faisons avec le PC à tout moment. Pour garantir la rapidité de leur connexion, ce pad se connecte au PC via un câble USB-C détachable.

Au niveau de ses dimensions, le Corsair MM700 RGB est un peu plus petit que le MM500 qui, rappelons-le, est 3XL. Alors, ses dimensions sont de 93 x 40 centimètres, par rapport aux 122 x 61 centimètres de son prédécesseur. Malgré tout, sa taille est plus que suffisante pour abriter un clavier ou un ordinateur portable et, même ainsi, laisser plus que suffisamment d’espace pour utiliser la souris sans limitation. Concernant son épaisseur, il grossit d’un millimètre, atteindre dans ce modèle les quatre millimètres construits avec du caoutchouc en peluche, ce qui réduit l’effet des surfaces inégales, et fini avec un surface textile conçue pour faciliter la glisse et réduire les frottements.

Nous ne parlons pas, comme vous pouvez le voir, d’aucun tapis de souris, Corsair MM700 RGB est un complément conçu pour ceux les utilisateurs pour qui la précision est très importante quand ils utilisent la souris, et cela peut faire référence aux designers, comme je l’ai déjà mentionné, mais aussi aux joueurs, aux photographes qui retouchent leurs clichés et un long etcetera. Et avec le plus de l’éclairage RVB, ce qui était surprenant il y a quelque temps, mais qui peu à peu gagne en présence, et aujourd’hui c’est quelque chose de recherché par de nombreux utilisateurs (parmi lesquels j’avoue que je m’inclus).

Corsair MM700 RGB est déjà en vente au prix conseillé de 69,99 euros, vous pouvez trouver plus d’informations sur le site Corsair.