Alors que de nombreux joueurs préfèrent construire leur propre ordinateur à partir de zéro, de plus en plus choisissent de les configurations préconçues. C’est pourquoi Corsair met à jour sa famille d’ordinateurs de jeu avec l’arrivée de le nouveau Corsair Vengeance A7200, cela nous offrira la possibilité de faire le grand saut vers la dernière génération de graphiques de NVIDIA et d’AMD.

Deux variantes de cet ordinateur de bureau entièrement destinées au jeu, qui constituent une alternative très intéressante pour ceux qui cherchent à créer la configuration la plus puissante sans avoir à se casser la tête, puisque les deux ordinateurs seront équipés des configurations et des composants de dernière génération en ceux qui se démarquent un processeur AMD Ryzen 9 5900X 12 cœurs combiné avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080.

Mais ce n’est pas tout, et c’est que tous les composants du Corsair Vengeance A7200 seront rassemblés à l’intérieur d’une tour Corsair 4000D, à l’intérieur de laquelle on trouvera également un système de refroidissement liquide avec un refroidisseur de processeur Corsair Hydro Series H100i RGB Pro XT, une source Bloc d’alimentation Corsair RM750, une mémoire Corsair Force MP600 PCIe Gen 4 NVMe SSD 1 To et jusqu’à 32 Go de RAM avec deux tablettes Vengeance RGB Pro DDR4-3200 de 16 Go.

D’autre part, avec une performance tout aussi exceptionnelle, on peut également trouver deux autres configurations plus économiques qui opteront pour l’inclusion de un processeur Ryzen 7 5800X 8 cœurs avec carte graphique GeForce RTX 3070 et jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4-3200 double canal.

De même, la société n’a pas partagé d’informations supplémentaires, il ne serait pas surprenant que nous voyions bientôt d’autres variantes de performances maximales (et de prix) qui incluent les processeurs Intel de dernière génération, ainsi qu’une deuxième option économique qui opte pour l’utilisation complet de composants AMD.

Disponibilité et prix

Alors que pour le moment les prix officiels n’ont pas été partagés du nouveau Corsair Vengeance A7200, nous pouvons déjà les trouver disponibles sur le site Corsair, nous devrions donc avoir une mise à jour prochainement. Ainsi, compte tenu de la hausse notable de ses composants, tout indique que l’on trouvera des prix supérieurs au dernier Corsair Vengeance disponible, à partir de chiffres de départ supérieurs à 2499 $.

De plus, étant donné l’énorme manque de stock et la difficulté de trouver des unités disponibles des architectures Zen 3 et Ampère de nos jours, c’est certainement une opportunité très intéressante pour ceux qui recherchent une rénovation plus complète.