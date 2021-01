La société américaine a présenté les mémoires DDR4 Corsair VENGEANCE RGB PRO SL, une rénovation des souvenirs du Corsair VENGEANCE RGB PRO que nous avons eu l’occasion d’analyser à l’époque dans cet article, et qui, comme nos lecteurs habitués s’en souviendront, nous ont laissé un bon goût dans la bouche.

Avec le Corsair VENGEANCE RGB PRO SL, Corsair a maintenu son engagement de combiner une conception soignée au millimètre, une qualité de fabrication élevée, un haut niveau de performance et une optimisation totale qui garantissent une stabilité totale et une expérience utilisateur parfaite, quel que soit de la plateforme que nous utilisons. Oui, vous avez lu ces souvenirs correctement sont optimisés pour les processeurs Intel et pour les processeurs AMD. Plus de choix.

Utilisation des kits de RAM Corsair VENGEANCE RGB PRO SL Puces DDR4 soigneusement sélectionnées pour travailler à des fréquences élevées, en maintenant des latences très serrées et en offrant une fiabilité totale. Il châssis en aluminium joue un rôle important sur le plan esthétique, mais également en termes de refroidissement, car il agit comme un terme conducteur pour refroidir passivement les puces mémoire, empêchant la chaleur de s’accumuler.

Au niveau de la conception, les changements introduits par les kits Corsair VENGEANCE RGB PRO SL par rapport à la génération précédente sont très faibles, mais en même temps ils réussissent et ils ont été exécutés avec maîtrise. Au sommet du châssis en aluminium, nous avons des ouvertures triangulaires plus prononcées, et le logo central a été simplifié pour lui donner une touche minimaliste plus sobre et discrète. La marque “Corsair” a également été supprimée, ne laissant que son logo.

Le système d’éclairage LED RVB reste inchangé par rapport à la génération précédente, et c’est une chose très positive, car à mon avis, la mise en œuvre que Corsair a adoptée avec le VENGEANCE RGB PRO était l’un des meilleurs du marché, tant en termes d’esthétique que de qualité de l’éclairage. Une fois assemblés, ils ont fière allure, et comment pourrait-il en être autrement, ils s’intègrent parfaitement dans iCUE, ce qui signifie que nous pouvons facilement les personnaliser.

Spécifications et prix clés de la série Corsair VENGEANCE RGB PRO SL

Mémoire DDR4 hautes performances avec puces mémoire soigneusement sélectionnées pour une stabilité totale. Optimisé pour les plates-formes Intel et AMD. PCB entièrement personnalisé qui améliore la qualité du signal. Cela a un impact positif sur les performances et la stabilité de la mémoire. Il a une hauteur de 44 mm. Système d’éclairage RVB dynamique avec dix lumières LED entièrement personnalisables via iCUE. Châssis en aluminium qui offre une résistance structurelle, protège les puces de mémoire et agit comme un système de refroidissement passif, empêchant la chaleur de s’accumuler. Disponible en blanc et noir, vous pouvez donc personnaliser entièrement votre nouveau PC. Garanti à vie.

Les kits de mémoire Corsair VENGEANCE RGB PRO SL sont désormais disponibles dans des configurations allant de 16 Go (2 x 8 Go) à 3200 MHz CL16, au prix de 109,99 euros, jusqu’à 128 Go (4 x 32 Go) à 3200 MHz CL16, au prix de 709,99 euros.

Grâce à Corsair Spain, nous recevrons un kit mémoire Corsair VENGEANCE RGB PRO SL, et dans les prochains jours nous partagerons avec vous une analyse du même.