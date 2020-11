Si vous êtes rapide, vous pouvez prendre l’une de ces tablettes avec une réduction pour le Black Friday.

le Vendredi noir, la soirée shopping sur Internet, prend fin petit à petit, mais vous pouvez toujours vous procurer quelques offres de dernière minute.

Nous vous apportons une sélection avec 5 comprimés qui peuvent être un excellent achat ce Black Friday. Ne réfléchissez pas trop, ils sont accompagnés de réductions intéressantes et les unités sont limitées.

Huawei MediaPad 10.4: nous nous rencontrons un écran LCD de 10,4 pouces qui occupe un bon pourcentage du front. Votre processeur est le Kirin 810 fabriqué par la firme chinoise, qui est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ce Huawei MediaPad intègre également une batterie de 7 250 mAh. Samsung Galaxy Tab S6 Lite: la tablette de Samsung a un grand panneau TFT de 10,4 pouces qui occupe un pourcentage considérable de sa façade. Son cerveau est l'une des créations de la firme coréenne, la Exynos 9611, que vous trouverez à côté d'une seule version de Mémoire RAM de 4 Go. Huawei MediaPad T5: nous continuons avec une autre tablette de Huawei, qui arrive avec un panneau de 10,1 pouces, la technologie IPS et une résolution Full HD. À l'intérieur, l'un des transformateurs de la firme chinoise, le HiSilicon Kirin 659. La tablette Huawei dispose également d'un appareil photo 5 mégapixels et une batterie de 4 980 mAh. Samsung Galaxy Tab A7: la première chose qui retiendra votre attention est sa un écran IPS de 10,4 pouces et une résolution Full HD. Votre processeur est le Muflier 662, l'une des puces fabriquées par la société nord-américaine Qualcomm. Il intègre également une batterie de 7 040 mAh. Samsung Galaxy Tab S7 +: Nous avons eu l'occasion de revoir la tablette de Samsung il y a quelques semaines à peine, et nous avons été agréablement surpris. Il a un panneau AMOLED 12,4 pouces 120 Hz, le puissant Snapdragon 865+ et la prise en charge du S Pen. C'est un rival même pour l'iPad Pro.