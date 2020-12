Nous parlons depuis des années de la future vente aux enchères de spectre dans la bande 700 MHz pour une utilisation dans le déploiement de la 5G, mais enfin, il semble que sa disponibilité dans les six prochains mois commence à voir le jour, après que le gouvernement a présenté la requête public à propos conditions de l’appel d’offres pour les fréquences 700 MHz.

Après avoir révélé les exigences et les prix des blocs à vendre aux enchères, ce qui ajoutera un minimum de 1170 millions d’euros au total, les opérateurs ont déjà une réponse à leurs demandes pour que le prix de l’enchère du spectre ne devienne pas un frein à un déploiement rapide de la 5G,

Le bloc A sera repris par l’opérateur engagé à réaliser un déploiement plus ambitieux

Au total, ils seront mis aux enchères cinq blocs totalisant 30 MHz appariés et trois autres blocs valables uniquement dans le sens aval. Tous à l’échelle de l’État, et la durée de la les concessions seront de 20 ans, sans possibilité d’extensions et sans possibilité de renouvellement automatique.

Il bloc A a un prix de départ comparativement inférieur au reste des concessions, qui sera 320 millions pour 2×10 MHz. En contrepartie, l’opérateur s’engage à assurer une couverture dans cette bande de fréquences à toutes les villes de plus de 20 000 habitants, atteignant 25% de ces populations la première année de validité de la concession, 60% la deuxième année de validité, et le Couverture 5G à 100% la troisième année de validité.

Au cours de la première année, toutes les communes de 50 000 habitants disposeront de la 5G sur 700 MHz avec une couverture d’au moins 50% de leur population.

Les quatre blocs restants, ceux de bloc B, C, D et E, aura un prix de départ de 200 millions pour chaque bloc 2×5 MHz. Les opérateurs pour acquérir ces blocs auront moins de pression sur le périmètre de couverture, même si l’intensité du déploiement au cours de la première année devra être plus importante. Plus précisément, ils devront fournir une couverture dans cette bande de fréquences à toutes les populations de plus de 50000 habitants, atteignant 50% de ces populations au cours de la première année de validité de la concession, 75% la deuxième année de validité et 100% la troisième année de validité.

En outre, les opérateurs pour obtenir l’un des cinq blocs devront également fournir une couverture dans la bande de 700 MHz à toutes les capitales provinciales, à toutes les capitales des communautés autonomes, aux gares voyageurs des lignes à grande vitesse, et à toutes les autoroutes, voies rapides et routes à plusieurs voies propriété de l’État ou des communautés autonomes.

Les blocs F, G et H non appariés, n’aura pas d’obligations de couverture associées, et son prix de départ sera 10 millions d’euros pour chaque bloc de 5 MHz.

Dans tous les cas, le paiement de l’enchère 700 MHz sera effectué comme une nouveauté dans un Paiement unique, pour éviter les intérêts de report.

La 5G dans les MVNO dès le début

Parmi les autres exigences et obligations, une nouveauté importante est que les opérateurs (à l’exception de celui réalisé avec le bloc A) seront contraints d’offrir un accès en gros à leur réseau 5G promouvoir la disponibilité du réseau auprès de tous les opérateurs du secteur des télécommunications depuis le début des déploiements dans cette bande de fréquences, afin que les opérateurs qui ne bénéficient pas de ces concessions puissent fournir des services 5G à tous les citoyens dès le premier instant. Cette obligation d’accès en gros aura un durée limitée de 4 ans.

Afin de parvenir à une utilisation plus efficace du spectre radioélectrique et d’éviter les problèmes que l’enchère précédente traînait encore dans la bande 3,7 GHz, le les concessions attribuées au même soumissionnaire seront contiguës, permettant d’atteindre des vitesses plus élevées que lorsque les blocs sont séparés.

Les opérateurs ne pourront procéder à des opérations de cession de titres éligibles ou de cession de droits d’utilisation du domaine public radioélectrique obtenus dans cette enchère qu’après deux ans du début de la durée de la concession.

Plus d’informations | Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique.