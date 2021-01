L’Espagne vit l’un des pires moments de la pandémie causée par le coronavirus dans cette troisième vague d’infections après Noël. Une fois de plus, et comme cela s’est produit en mars et avril de l’année dernière, de nombreux hôpitaux espagnols sont débordés et tentent de créer différentes zones pour héberger les patients COVID-19.

Inévitablement, cela provoque la panique de nombreuses personnes au moment où elles commencent à ressentir des symptômes pouvant être liés au coronavirus. Cependant, nous ne pouvons plus saturer les hôpitaux et les centres médicaux car nous avons certains symptômes qui pourraient également être typiques d’un rhume ou de la grippe elle-même. Au contraire, si les symptômes sont clairs, il est conseillé d’aller ou de contacter le médecin afin qu’il puisse faire un test et déterminer si nous sommes infectés pour éviter d’infecter d’autres personnes.

Pour nous aider à différencier si les symptômes que nous avons peuvent être dus au COVID-19 ou si au contraire nous pouvons avoir la grippe ou un rhume, le Société espagnole d’immunologie a mis à la disposition de tous un nouvelle application mobile qui a été spécialement conçu pour cela.

Une fois encore, les nouvelles technologies permettent de mettre à la disposition de tous certains outils comme cette application, capables de différencier les symptômes de ces trois maladies en quelques minutes seulement. Cette application est le résultat de l’effort conjoint de la Société espagnole d’immunologie en collaboration avec Bayesia, la Fédération royale espagnole de football et un groupe de médecins de toute la géographie espagnole.

Un outil qui a été développé conformément aux recherches bibliographiques publiées et qui a été réalisé à partir de l’analyse des données de 6000 patients de différentes régions d’Europe ainsi que des indications supplémentaires des Centers for Disease Control and Prevention.

Comment effectuer le test des symptômes avec l’application SEICoV

Comment pourrait-il en être autrement, l’application qui a été baptisée du nom de SEICoV, est disponible gratuitement pour les appareils iOS et Android dans les magasins d’applications respectifs. Une fois téléchargé, la première chose que nous verrons est un écran principal dans lequel une infographie faisant référence au symptômes du rhume, de la grippe et du COVID.

Plus précisément, ce que l’application va faire est de nous demander si nous avons une série de symptômes, en étant capable de choisir comme réponse Oui, non, je ne sais pas. Sur la base de nos réponses, il effectuera une analyse et nous fournira le résultat.

Pour commencer, il suffit de cliquer sur le bouton Démarrer qui s’affiche sur l’écran principal dans la zone inférieure. Puis le Heure des questions avec toutes sortes de symptômes liés au rhume, à la grippe et au coronavirus.

Une fois le test terminé, l’application SEICoV elle-même nous montrera un écran dans lequel nous pouvons voir le pourcentage de probabilité d’avoir l’une de ces trois pathologies. Maintenant, comme l’appli elle-même nous prévient, les résultats ne sont pas un vrai test diagnostique mais une orientation et donc, ils ne remplacent pas un avis médical professionnel. De plus, un avis s’affiche indiquant que les développeurs de cet outil sont exonérés de toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des résultats.