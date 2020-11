Le fondateur de Telegram a acheté l’iPhone 12 et il semble qu’il ne l’a pas beaucoup aimé.

Les produits Apple créent toujours la controverse parmi les amateurs de technologie et les derniers smartphones lancés par la société Cupertino sur le marché ils n’allaient pas être une exception.

Normalement, les fans du système Android sont ceux qui élèvent la voix d’une manière plus notoire, accusant la pomme mordue de s’approprier les innovations des autres, pour accorder leurs terminaux conceptions obsolètes (comme avec l’encoche géante) ou le lancement de ses terminaux avec des caractéristiques bien inférieures à celles des Smartphones Android bien plus abordables.

Un bon exemple de ce dernier est le faible taux de rafraîchissement de 60 Hz Ils incluent les nouveaux iPhones ou la grande détérioration de la batterie subie si le téléphone est utilisé pour jouer à des jeux.

Le fait est que tout cela est déjà habituel et fait partie du jeu, car des commentaires similaires viennent également de l’autre côté. Ce qui n’est pas si courant, c’est que la critique vient d’un personnage d’une telle renommée comme cela s’est produit à cette occasion avec le fondateur de Telegram, Pável Dúrov.

Un téléphone “laid” et “sans innovations”

Par le biais d’un message sur sa chaîne Telegram, Pável Dúrov a précisé ce que petit qui aime les nouveaux téléphones Apple, dans son cas particulier, l’iPhone 12 Pro. Sa publication se lit comme suit:

«Je viens de tester un iPhone 12 Pro, quoi Pièce de quincaillerie incroyablement maladroite. Il ressemble et ressemble à une version plus grande de l’iPhone 5 de 2012, mais avec une variante laide d’appareils photo qui font saillie à trois hauteurs différentes. L’encoche visible et les larges lunettes sont toujours là, créer proportionnellement un rapport plus petit entre l’écran et le corps de l’appareil, et donner à l’appareil une impression générale d’être démodé.

Neuf mois après le décès de Steve Jobs, l’entreprise continue de vivre de la technologie et de la réputation qu’il s’est bâtie, sans intégrer aucune innovation significative. Sans surprise, les ventes d’iPhone ont chuté de 21% plus tôt cette année. Si cette tendance se poursuit, dans 7 ou 10 ans la part de marché de l’iPhone sera négligeable “.

Et bien c’est vrai que ça Ce n’est pas la première fois que Dúrov glisse des mots méchants à propos de l’univers Apple. Il y a quelques mois, il nous a déjà laissé l’étrange perle en raison des conditions imposées par l’entreprise aux développeurs d’Apps pour iPhone et iPad. Nous continuerons en attendant les prochains chapitres de cette telenovela.